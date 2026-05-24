Gustavo Costas cruzó a Diego Milito: "Me sorprendió, no era lo que habíamos hablado"

Costas, emocionado, salió a saludar a los simpatizantes tras el entrenamiento y agradeció el respaldo recibido. “Le quiero agradecer a la gente por haber venido hoy. A uno lo pone muy contento que hayan venido y reconozcan que uno haya dejado todo por esta institución”, expresó. También tuvo palabras para el plantel y el cuerpo de trabajo: “Les agradezco a los jugadores, que siempre estuvieron con nosotros. Ver que vinieran con lágrimas a despedirme, eso me pone contento dentro de la dolorosa despedida”.

Del lado de la dirigencia, Milito justificó la decisión al sostener que “este plantel necesita un cambio de aire” y que el desgaste futbolístico e interno terminó precipitando el final del ciclo. “Era algo que se imponía”, aseguró el presidente, quien además reconoció que el semestre fue “duro y malo”. La eliminación temprana en la Sudamericana y una serie de resultados irregulares aceleraron una salida que provocó un fuerte impacto político y emocional dentro del club.

Mientras Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedaron al frente del plantel de manera interina, Racing ya analiza candidatos para reemplazar a Costas. El principal apuntado es Hernán Crespo, actualmente sin club, aunque también aparecen en carpeta Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto. En medio del clima caliente que atraviesa Avellaneda, Costas evitó hablar de un adiós definitivo y dejó abierta la puerta para un regreso: “Pienso que no es una despedida, porque capaz que pronto volveremos”.