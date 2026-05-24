Gustavo Costas cruzó a Diego Milito: "Me sorprendió, no era lo que habíamos hablado"

El entrenador negó que su salida de la Academia haya sido consensuada, apuntó contra la dirigencia y recibió el respaldo masivo de los hinchas en el Cilindro.
Gustavo Costas rompió el silencio luego de dejar el cargo de entrenador de Racing y contradijo públicamente la versión que había dado Diego Milito sobre el final de su ciclo. El técnico campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 aseguró que la decisión fue unilateral por parte de la dirigencia y remarcó que nunca imaginó una salida inmediata. “Ellos tomaron la decisión, me sorprendió”, afirmó el DT en medio de una jornada cargada de tensión en Avellaneda, marcada por el apoyo de los hinchas y fuertes críticas hacia la conducción del club.
El exentrenador de la Academia apuntó directamente contra las declaraciones del presidente, quien había asegurado horas antes que se trató de una decisión “casi conjunta”. “Este semestre fue malo, pero por eso me sorprendió, no era lo que habíamos hablado, sino no hubiésemos hecho un contrato de tres años”, disparó Costas. La frase dejó expuesta la diferencia entre ambas partes.
Mientras Milito brindaba explicaciones en conferencia de prensa, cientos de hinchas se autoconvocaron en el Cilindro para respaldar a Costas y cuestionar a la dirigencia. Hubo cánticos contra el presidente, insultos y pedidos de elecciones anticipadas por parte de un grupo de fanáticos en las inmediaciones del estadio.
Costas, emocionado, salió a saludar a los simpatizantes tras el entrenamiento y agradeció el respaldo recibido. “Le quiero agradecer a la gente por haber venido hoy. A uno lo pone muy contento que hayan venido y reconozcan que uno haya dejado todo por esta institución”, expresó. También tuvo palabras para el plantel y el cuerpo de trabajo: “Les agradezco a los jugadores, que siempre estuvieron con nosotros. Ver que vinieran con lágrimas a despedirme, eso me pone contento dentro de la dolorosa despedida”.
Del lado de la dirigencia, Milito justificó la decisión al sostener que “este plantel necesita un cambio de aire” y que el desgaste futbolístico e interno terminó precipitando el final del ciclo. “Era algo que se imponía”, aseguró el presidente, quien además reconoció que el semestre fue “duro y malo”. La eliminación temprana en la Sudamericana y una serie de resultados irregulares aceleraron una salida que provocó un fuerte impacto político y emocional dentro del club.
Mientras Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedaron al frente del plantel de manera interina, Racing ya analiza candidatos para reemplazar a Costas. El principal apuntado es Hernán Crespo, actualmente sin club, aunque también aparecen en carpeta Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto. En medio del clima caliente que atraviesa Avellaneda, Costas evitó hablar de un adiós definitivo y dejó abierta la puerta para un regreso: “Pienso que no es una despedida, porque capaz que pronto volveremos”.
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