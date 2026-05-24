El Ruso Zielinski, tras lograr la primera estrella de Belgrano: "Hemos venido para esto"

"Son partidos totalmente diferentes con gente diferente. Uno era una pelea por jugar en Primera y otro por salir campeón. Fue un partido muy parejo. Hay que disfrutar y valorar el rival. Lograr un triunfo y un campeonato ante un rival como River es meritorio”, expresó el técnico.

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Por otro lado, Zielinski le dedicó el título a todos los equipos del Interior con un mensaje especial: "Está bueno que los equipos indirectamente afiliados a la AFA, que son muchísimos y tienen un montón de historia, se den cuenta que podemos. El esfuerzo que hicimos nosotros desde que empezamos hasta ahora ha sido enorme".

"Hemos pasado momentos complicados pero siempre le dimos para adelante, con una fe enorme de que íbamos a subir, que la vara iba a estar bien alta y que teníamos la capacidad de lograr un campeonato. Lo logramos y esto puede ser una buena iniciativa para muchos equipos que son muy grandes y no están directamente afiliados a la AFA. Se lo dedicamos a todos los equipos del Interior que permanentemente hacen un esfuerzo para salir adelante. Hoy nos tocó a nosotros. Por ahí en algún momento les toca a otros”, concluyó.

“Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Ha habido gente muy injusta y tenemos anotados a aquellos que nos criticaron. Nos faltaron el respeto, eso es lo que yo no me banco. Tenés que tener altura para criticar a la gente. Es un acto de justicia hacia los jugadores que se rompieron el alma, a sus familias que sufrieron un montón. Independientemente de algún grupo que está buscando decir las cosas que no deberían, esto es un logro de toda la gente", continuó sobre el plantel de Belgrano.

Y cerró: "Es una ofrenda para todos los hinchas. Yo vine porque Belgrano estaba mal, no porque estaba bien. Es un mérito de todo el mundo y trato de darles a todo esa importancia. En mi corazón Belgrano va a estar para siempre".