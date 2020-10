Roland Garros: el torneo que a Podoroska le cambió la vida... financiera

El avance que tuvo en el torneo le significó a Podoroska una transformación rotunda para la planificación de su carrera a mediano plazo.

Tras decir adiós en semifinales, la rosarina acumuló 425.250 euros (unos 500.00 dólares) que le permitieron superar ampliamente los 301.547 dólares que había obtenido según la WTA en toda su trayectoria profesional hasta el momento.

“Lo que más cambia en este momento es el aspecto económico y me da alivio. Haber conseguido estos resultados me posiciona totalmente distinto. Puedo seguir pagando el sueldo de mis entrenadores y equipo y continuar viajando por el circuito. Hasta hace poco no tenía ese respaldo, esa seguridad”, reconoció días atrás.

Asimismo, la buena performance de la tenista argentina de 23 años le hizo sumar una cantidad de puntos que le permitirán ubicarse a partir del próximo lunes en el filo de las mejores 40 del ranking WTA.

De esta manera, la necesidad de disputar instancias de clasificación quedó atrás y la tenista se aseguró de aquí en adelante facilidades para los cuadros principales de los Premier Mandatory –una escala similar a los Masters 1000 del certamen masculino– y los siguientes Grand Slam.

ADEMÁS:

Nadia Podoroska no pudo frente a Iga Swiatek

El calendario femenino no tiene estipulado por el momento más certámenes de la categoría WTA Premier Mandatory tras suspender una buena parte de su agenda por la pandemia.

Sin embargo, teniendo en cuenta aquellos que podrían tenerla como protagonista, los montos de primera ronda oscilan entre los 18.000 y los 24.000 dólares.

“Roland Garros no va a cambiar mi vida, voy a seguir siendo la misma... Mis ganas de jugar, entrenar, será igual. Sí va a cambiar mi ranking y gracias a eso entraré mejor a los torneos”, dijo tras su eliminación contra la polaca Iga Swiatek.