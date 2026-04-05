River pasó por arriba a Belgrano con buen fútbol y prolongó su gran presente

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Y, a los 37' de esta segunda mitad, Galván firmó su doblete y selló el 3-0 en el marcador con una gran definición cruzada clavando el balón contra el palo después de un pase magistral de Aníbal Moreno por el que el juvenil no necesitó ni siquiera controlar para tirar al arco.

River redondeó un partido perfecto: generó muchísimas más situaciones que Belgrano en el primer tiempo y literalmente lo borró de la cancha en el complemento con respecto al juego y sobre la efectividad terminó goleando, como manda y exige la historia del club.

Por otro lado, Coudet puede festejar grandes niveles individuales de esta tarde en el Monumental: Tomás Galván estuvo modo Nacho Fernández, Facundo Colidio rompió una larguísima racha de 26 partidos sin marcar, Sebastián Driussi se ve más cómodo partido a partido y Aníbal Moreno y Fausto Vera fueron los volantes que buscó la dirigencia y que decepcionaban al hincha hasta la llegada del nuevo entrenador.

Con este resultado, River se afirmó como escolta de la Zona B con 23 puntos, a tres del sorprendente líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Belgrano, que había arrancado de gran manera el torneo, sigue perdiendo puntos aunque se mantiene en zona de clasificación: está quinto con 19 unidades.