River pasó por arriba a Belgrano con buen fútbol y prolongó su gran presente

El equipo de Eduardo Coudet ganó, gustó y goleó 3 a 0 al Pirata en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura. Galván por duplicado y Colidio marcaron los goles.
River ganó, gustó y goleó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental con buen fútbol y prolongó su gran presente en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet con cuatro victorias al hilo. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio marcaron los goles del triunfazo del Millonario por la fecha 13 del Torneo Apertura.
River abrió el marcador a los 35 minutos de juego con un gol de Tomás Galván, quien de primera mandó a la red el balón después de la atajada de Thiago Cardoso a Sebastián Driussi. La jugada se originó en una gran presión colectiva en el mediocampo que derivó en un contrataque letal aprovechando lo mal parado que agarró al visitante.
De esta manera, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al entretiempo después de una primera mitad donde Driussi estuvo muy cerca de anotar en varias oportunidades, con un remate cruzado al palo, un tiro que pasó muy cerquita de un poste después de enganchar dentro del área y el mencionado disparo tapado por el arquero. Por su parte, Belgrano tuvo una oportunidad clara con un cabezazo tras un tiro libre de Lucas Zelarayán que despejó de gran manera Santiago Beltrán.
Tras la charla técnica de Coudet de medio tiempo, el Millonario salió y amplió el marcador a los 12 minutos con un gran cabezazo de Facundo Colidio, tras un centro del juvenil Juan Cruz Meza que se mostró muy activo. De esta manera, el exfutbolista de Tigre se desahogó al marcar después de mucho tiempo.
Y, a los 37' de esta segunda mitad, Galván firmó su doblete y selló el 3-0 en el marcador con una gran definición cruzada clavando el balón contra el palo después de un pase magistral de Aníbal Moreno por el que el juvenil no necesitó ni siquiera controlar para tirar al arco.
River redondeó un partido perfecto: generó muchísimas más situaciones que Belgrano en el primer tiempo y literalmente lo borró de la cancha en el complemento con respecto al juego y sobre la efectividad terminó goleando, como manda y exige la historia del club.
Por otro lado, Coudet puede festejar grandes niveles individuales de esta tarde en el Monumental: Tomás Galván estuvo modo Nacho Fernández, Facundo Colidio rompió una larguísima racha de 26 partidos sin marcar, Sebastián Driussi se ve más cómodo partido a partido y Aníbal Moreno y Fausto Vera fueron los volantes que buscó la dirigencia y que decepcionaban al hincha hasta la llegada del nuevo entrenador.
Con este resultado, River se afirmó como escolta de la Zona B con 23 puntos, a tres del sorprendente líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Belgrano, que había arrancado de gran manera el torneo, sigue perdiendo puntos aunque se mantiene en zona de clasificación: está quinto con 19 unidades.
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