Rosario Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

La nota preocupante para el conjunto rosarino fue la salida de Gaspar Duarte por lesión, lo que motivó el ingreso de Ángel Di María, quien le dio otra dinámica al ataque.

Gran actuación de Di María

En el complemento, Central volvió a golpear rápido. A los 55 minutos, Di María filtró un pase perfecto para Julián Fernández, que definió con calidad para el 2-0. El tanto fue inicialmente anulado por offside, pero tras la intervención del VAR, el árbitro Darío Herrera convalidó la conquista.

El partido, sin embargo, estaba lejos de resolverse. Cinco minutos más tarde, Mauro Valiente descontó para el local con un golazo de tiro libre que se clavó en el ángulo, cortando una racha de ocho partidos sin marcar.

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Con el envión anímico, Estudiantes empujó en busca del empate y generó varias situaciones, aunque sin eficacia. Central también tuvo oportunidades para liquidarlo, pero se encontró con buenas intervenciones del arquero Agustín Lastra.

El tramo final estuvo marcado por las expulsiones. Tras revisiones del VAR, Juan Antonini y Gonzalo Maffini vieron la tarjeta roja en el conjunto cordobés, lo que condicionó sus posibilidades en los minutos decisivos.

Finalmente, el Canalla sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos fundamentales. Con este triunfo, Rosario Central no solo se afirma en su rendimiento, sino que también se mete entre los 16 mejores del torneo, consolidando su objetivo en la fase regular.