Rosario Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos

Rosario Central logró una victoria clave al imponerse por 2 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y aseguró su clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Jorge Almirón mostró eficacia en los momentos decisivos y sostuvo la ventaja en un partido que combinó intensidad, polémicas arbitrales y un cierre cargado de tensión.
El inicio fue vertiginoso. En la primera jugada, el Canalla estuvo cerca de abrir el marcador tras una buena acción de Jaminton Campaz y una definición fallida de Gaspar Duarte. Sin embargo, en la siguiente ofensiva llegó el gol: Julián Fernández desbordó y envió un centro preciso que encontró a Enzo Copetti, quien conectó de cabeza para el 1-0.
A partir de allí, Central mantuvo la iniciativa y generó peligro, especialmente por las bandas. Copetti volvió a avisar con otro cabezazo y Fernández tuvo una chance clara, aunque sin precisión. Del lado local, Estudiantes reaccionó con pelotas detenidas y tuvo su oportunidad más clara en un remate de Javier Ferreira que dio en el palo.
La nota preocupante para el conjunto rosarino fue la salida de Gaspar Duarte por lesión, lo que motivó el ingreso de Ángel Di María, quien le dio otra dinámica al ataque.
En el complemento, Central volvió a golpear rápido. A los 55 minutos, Di María filtró un pase perfecto para Julián Fernández, que definió con calidad para el 2-0. El tanto fue inicialmente anulado por offside, pero tras la intervención del VAR, el árbitro Darío Herrera convalidó la conquista.
El partido, sin embargo, estaba lejos de resolverse. Cinco minutos más tarde, Mauro Valiente descontó para el local con un golazo de tiro libre que se clavó en el ángulo, cortando una racha de ocho partidos sin marcar.
Con el envión anímico, Estudiantes empujó en busca del empate y generó varias situaciones, aunque sin eficacia. Central también tuvo oportunidades para liquidarlo, pero se encontró con buenas intervenciones del arquero Agustín Lastra.
El tramo final estuvo marcado por las expulsiones. Tras revisiones del VAR, Juan Antonini y Gonzalo Maffini vieron la tarjeta roja en el conjunto cordobés, lo que condicionó sus posibilidades en los minutos decisivos.
Finalmente, el Canalla sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos fundamentales. Con este triunfo, Rosario Central no solo se afirma en su rendimiento, sino que también se mete entre los 16 mejores del torneo, consolidando su objetivo en la fase regular.
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