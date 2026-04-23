Rosario Central suspendió la categoría 2013 por presuntos abusos y violencia

El club rosarino activó el protocolo después de una presentación anónima que involucra a juveniles en unos lamentables hechos dentro de un vestuario de la institución.
Rosario Central suspendió las actividades de su categoría 2013 luego de que se presentara una denuncia anónima ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe por presuntos episodios de abuso, amenazas y agresiones físicas entre juveniles. La institución informó que activó de inmediato el protocolo correspondiente y convocó a una reunión urgente con coordinadores, entrenadores y familias.
A través de un comunicado oficial, el club confirmó la medida preventiva y su intervención en el caso. “Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima (…) se procede a suspender las actividades de la categoría”, señaló la entidad. Además, indicó que se puso a disposición del organismo provincial para colaborar en la investigación y coordinar los pasos a seguir.
Según trascendió en medios locales, los hechos denunciados incluyen situaciones graves dentro del vestuario, donde un grupo de menores habría obligado a un compañero a desnudarse, luego lo habrían agredido físicamente y tomado imágenes sin consentimiento. También se reportaron tocamientos indebidos y amenazas de difusión de ese material, lo que generó preocupación entre los chicos y sus familias.
La denuncia agrega que el hostigamiento no se limitó al ámbito del club, sino que también se habría extendido a grupos de mensajería, donde circularon mensajes intimidatorios. Este escenario encendió alarmas entre los padres, que incluso protagonizaron una discusión en las instalaciones que requirió la intervención policial.
En paralelo, también se investiga el accionar de los adultos responsables: algunos entrenadores habrían tenido conocimiento de lo ocurrido sin activar los mecanismos institucionales. Mientras avanza la intervención de la Defensoría, el club mantiene suspendida la actividad de la categoría y a los presuntos implicados separados.
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