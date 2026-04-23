Rosario Central suspendió la categoría 2013 por presuntos abusos y violencia

La denuncia agrega que el hostigamiento no se limitó al ámbito del club, sino que también se habría extendido a grupos de mensajería, donde circularon mensajes intimidatorios. Este escenario encendió alarmas entre los padres, que incluso protagonizaron una discusión en las instalaciones que requirió la intervención policial.

En paralelo, también se investiga el accionar de los adultos responsables: algunos entrenadores habrían tenido conocimiento de lo ocurrido sin activar los mecanismos institucionales. Mientras avanza la intervención de la Defensoría, el club mantiene suspendida la actividad de la categoría y a los presuntos implicados separados.