Copa Libertadores: Rosario Central venció a Libertad en Paraguay y se acomodó en su grupo

El único tanto del partido llegó a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Copetti, que ingresó desde el banco, aprovechó una habilitación de Emanuel Coronel tras un lateral y definió cruzado de derecha para el 1-0 que sería definitivo. En un desarrollo cerrado y con pocas ventajas, Central encontró la diferencia en el momento justo y luego sostuvo el resultado en los minutos finales, ante un rival que fue con todo en busca del empate.