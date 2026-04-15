Copa Libertadores: Rosario Central venció a Libertad en Paraguay y se acomodó en su grupo

Con un grito de Enzo Copetti, el Canalla se impuso 1 a 0 al conjunto paraguayo en condición de visitante por la segunda fecha del Grupo H del certamen copero.
Rosario Central consiguió un triunfo clave en Paraguay al imponerse por 1-0 ante Libertad, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Almirón se llevó tres puntos fundamentales como visitante gracias al gol de Enzo Copetti en el cierre del partido, en un encuentro parejo y exigente. Sin Ángel Di María que está lesionado, el Canalla respondió con carácter en un escenario complicado.
El único tanto del partido llegó a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Copetti, que ingresó desde el banco, aprovechó una habilitación de Emanuel Coronel tras un lateral y definió cruzado de derecha para el 1-0 que sería definitivo. En un desarrollo cerrado y con pocas ventajas, Central encontró la diferencia en el momento justo y luego sostuvo el resultado en los minutos finales, ante un rival que fue con todo en busca del empate.
El primer tiempo tuvo como protagonista al Canalla, que mereció irse al descanso en ventaja pero no sacó provecho de sus oportunidades. En el complemento, Libertad generó las situaciones más claras y Jeremías Ledesma fue clave con varias atajadas determinantes para mantener el arco en cero.
De esta manera, el conjunto de Jorge Almirón quedó líder de su grupo con cuatro puntos a la espera del duelo entre Universidad Central e Independiente del Valle. La próxima jornada, el equipo rosarino irá nuevamente de visitante, ante el conjunto venezolano, más precisamente el martes 28, mientras que por el Torneo Apertura, su siguiente compromiso es como local ante Sarmiento de Junín, el domingo desde las 20.30.
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