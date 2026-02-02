Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: qué tiene y qué partidos será baja en River

El delantero se perderá cuatro partidos en River: los próximos compromisos por el Torneo Apertura contra Tigre, Argentinos Juniors y Vélez sumado al debut en la Copa Argentina con Ciudad Bolivar. De esta manera, la reaparición de Driussi podría darse el 26 de febrero en el Monumental contra Banfield, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Este desgarro es un nuevo problema físico que se suma a la larga lista desde que regresó a River en enero del 2025 a cambio de aproximadamente 10 millones de dólares. Desde su vuelta, se perdió 20 partidos por estos inconvenientes. De marzo a octubre del año pasado tuvo un desgarro miofascial, un esguince de tobillo, un problema en el mismo sector, un desgarro muscular y una sobrecarga.

Para colmo, este desgarro lo obligará a parar en medio de un contexto sumamente negativo en lo personal. Sin ir más lejos, no convierte desde el 21 de agosto del año pasado cuando marcó en el empate 1 a 1 contra Libertad de Paraguay, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

De todas maneras, Marcelo Gallardo tiene total confianza en Driussi y lo puso de titular en las tres primeras fechas del campeonato ante Barracas Central (1-0), Gimnasia (2-0) y Rosario Central (0-0) donde no pudo marcar. Bueno, anotó en el primer tiempo ante el Canalla pero su tanto fue anulado desde el VAR por offside.