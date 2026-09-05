Gimnasia le ganó 2-1 a Tigre en el Bosque y sumó tres puntos clave en el Torneo Clausura

Cuando parecía que ambos equipos se irían al entretiempo con el marcador en cero, Nacho Fernández envió un centro preciso y Germán Conti ganó de cabeza para vencer finalmente a Zenobio y establecer el 1-0. El gol reflejó la superioridad que había mostrado el equipo de Pereyra durante buena parte del primer tiempo.

Tigre reaccionó rápidamente en el complemento y consiguió la igualdad. El conjunto de Victoria aprovechó un tiro libre cerca del área y, después de que Nelson Insfrán respondiera ante el primer remate, Ignacio Russo apareció sin marca para empujar la pelota y poner el 1-1.

El empate no frenó la búsqueda de Gimnasia, que volvió a instalarse cerca del área rival para recuperar la ventaja. A los 23 minutos del segundo tiempo, Lucas Janson fue derribado por Felipe Zenobio y Zamora sancionó un nuevo penal para el equipo platense.

Esta vez, Agustín Auzmendi tomó la responsabilidad y no falló desde los doce pasos. El delantero ejecutó el penal y puso nuevamente a Gimnasia en ventaja por 2-1, resultado que no se modificó y asi el local se llevó los 3 puntos.