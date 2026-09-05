Gimnasia le ganó 2-1 a Tigre en el Bosque y sumó tres puntos clave en el Torneo Clausura

El Lobo se impuso con goles de Germán Conti y Agustín Auzmendi. Ignacio Russo había marcado el empate para el conjunto de Victoria.
Gimnasia derrotó 2-1 a Tigre en el Estadio del Bosque por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y consiguió tres puntos importantes. El equipo de Ariel Pereyra fue superior durante buena parte del partido, se puso en ventaja con un cabezazo de Germán Conti, sufrió el empate de Ignacio Russo y volvió a adelantarse con un penal convertido por Agustín Auzmendi.
El Lobo tomó el protagonismo desde el comienzo y llevó el juego hacia el campo de Tigre. El conjunto platense generó varias situaciones y buscó abrir el marcador, pero durante el primer tiempo se encontró con la buena actuación de Felipe Zenobio, quien sostuvo al equipo visitante.
A los 14 minutos, Auzmendi fue derribado dentro del área y Edgardo Zamora sancionó penal para Gimnasia. Nacho Fernández se hizo cargo de la ejecución tirando al palo izquierdo del arquero, pero su remate cruzado fue detenido por Zenobio, que fue una de las grandes figuras del primer tiempo.
El arquero de Tigre volvió a responder ante los distintos intentos del Lobo y mantuvo el empate hasta el cierre de la primera etapa. Gimnasia insistió por diferentes vías y encontró la recompensa en la última jugada antes del descanso.
Cuando parecía que ambos equipos se irían al entretiempo con el marcador en cero, Nacho Fernández envió un centro preciso y Germán Conti ganó de cabeza para vencer finalmente a Zenobio y establecer el 1-0. El gol reflejó la superioridad que había mostrado el equipo de Pereyra durante buena parte del primer tiempo.
Tigre reaccionó rápidamente en el complemento y consiguió la igualdad. El conjunto de Victoria aprovechó un tiro libre cerca del área y, después de que Nelson Insfrán respondiera ante el primer remate, Ignacio Russo apareció sin marca para empujar la pelota y poner el 1-1.
El empate no frenó la búsqueda de Gimnasia, que volvió a instalarse cerca del área rival para recuperar la ventaja. A los 23 minutos del segundo tiempo, Lucas Janson fue derribado por Felipe Zenobio y Zamora sancionó un nuevo penal para el equipo platense.
Esta vez, Agustín Auzmendi tomó la responsabilidad y no falló desde los doce pasos. El delantero ejecutó el penal y puso nuevamente a Gimnasia en ventaja por 2-1, resultado que no se modificó y asi el local se llevó los 3 puntos.
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