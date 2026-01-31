San Lorenzo festejó ante Central Córdoba y sumó su segundo triunfo consecutivo

Con el gol de Gregorio Rodríguez a los 10 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sumó su segunda victoria consecutiva, celebró su primer éxito como local en el certamen y alcanzó el primer puesto del grupo, que comparte con Lanús y Vélez.

En un Pedro Bidegain colmado, el partido comenzó con imprecisiones y dificultades de ambos equipos para imponer su juego. Con el correr de los minutos, el Ciclón logró acomodarse mejor en el campo rival, con Alexis Cuello como principal referencia ofensiva, aunque le costó ser profundo en los metros finales. Central Córdoba, por su parte, aprovechó algunos espacios y se animó a inquietar, sin claridad en la definición.

La primera parte se cerró con una preocupación para el local: el colombiano Jhohan Romaña sintió una molestia que obligó a su salida en el arranque del complemento.

Pese a ese contratiempo, San Lorenzo salió decidido y encontró rápidamente el premio. A los 10 minutos, Ezequiel Cerutti salvó una pelota sobre la línea de fondo, Cuello la aguantó de espaldas al arco y asistió a Gregorio Rodríguez, quien definió para marcar su primer gol con la camiseta azulgrana.

El tanto revitalizó al equipo de Ayude, que tuvo chances para estirar la ventaja, especialmente con una acción individual de Cuello que terminó en un mano a mano ganado por el arquero Aguerre. Luego, el encuentro cayó en intensidad: el cansancio empezó a sentirse y, pese a los cambios, ninguno de los dos logró modificar el desarrollo.

San Lorenzo optó por replegarse, cerrar espacios y administrar la diferencia, una estrategia que le permitió sostener el resultado hasta el final. La noche también dejó el debut oficial de Luciano Vietto, reciente incorporación, que sumó sus primeros minutos en Boedo.

Con este resultado, el Ciclón llega fortalecido al clásico de la próxima fecha frente a Huracán, mientras que Central Córdoba buscará recuperarse como local ante Unión. Para San Lorenzo, el presente ilusiona: solidez defensiva, eficacia en momentos clave y una victoria que lo deposita en la cima del Apertura y alimenta la confianza para lo que viene.