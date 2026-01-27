San Lorenzo se recuperó del debut y superó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo no la pasó bien en el primer tiempo: no pudo hacerse dueño del balón, no llegó con peligro al arco rival y Orlando Gill salvó dos veces la caída de su meta. El arquero paraguayo tapó un buen remate de Santiago Rodríguez a los 11 minutos de juego tras una mala salida desde abajo y un rato después despejó un venenoso centro de media altura.

El Ciclón tuvo un tercio (3 contra 9) de disparos que el recién ascendido a Primera División y su juego fluyó solo en alguna escasa rebeldía individual como de Facundo Gulli, quien realizó una buena jugada a pura gambeta que terminó con un centro de Ezequiel Herrera que no pudo cabecear Alexis Cuello. De esta manera, se fueron 0 a 0 al entretiempo.

En el complemento, el equipo de Damián Ayude corrigió la inseguridad e imprecisión en la etapa defensiva: el local tuvo una ocasión solamente con un contraataque tras un córner a favor que terminó con un remate de Valentino Simoni, que se fue desviado cerca del primer palo.

Además, el Ciclón empezó a llegar al arco rival con peligro en unas escasas oportunidades y le alcanzó para golpear: a los 24' de este complemento Diego Herazo empujó el balón tras un gran giro y pase dentro del área de Cuello. El delantero, que estuvo en el radar de Boca durante este mercado de pases, mostró estar con la cabeza en el Azulgrana redondeando un gran partido y siendo clave para el triunfo.

Con esta victoria, San Lorenzo sumó sus primeros tres puntos en la Zona A del Torneo Apertura, mientras que Gimnasia de Mendoza quedó con las mismas unidades gracias a su triunfo en la primera jornada ante Central Córdoba. De todas maneras, el Lobo festejó volver a jugar en su casa por un duelo de Primera División y ante un equipo grande. San Lorenzo se levantó, pero el nivel volvió a dejar dudas y buscará confirmar la levantada de local contra el Ferroviario.