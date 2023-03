San Lorenzo perdió con Newell's y no pudo recuperar la cima

San Lorenzo no hizo pie. Si bien no es un equipo que se caracteriza por jugar bien, sí tiene una idea clara y la lleva adelante en cualquier cancha. Esta vez no la pudo ejecutar. Es un rival incómodo, que no deja jugar, que cuando recupera ataca rápido y lastima. Pero en Rosario fue todo lo contrario.

Newell's desde el principio manejó la pelota como quiso y generó situaciones claras de gol, tocando por el medio pero finalizando por los costados. Durante gran parte del partido, Augusto Batalla fue la única razón por la que el Ciclón rescataba un empate.

Tal era el descontento de Rubén Darío Insua con la performance de sus jugadores que en los primeros minutos de juego ya empezó a pensar en cambios, y a los 26' decidió meter mano en el equipo con la salida de un extremo, Ezequiel Cerutti, y la entrada de un defensor lateral, Gonzalo Luján.

Así, el equipo visitante se acomodó un poco mejor en la cancha, a priori resignando peso en ataque, pero los delanteros no estaban siendo influyentes. Con su ingreso, Jalil Elías volvió al medio y San Lorenzo ganó equilibrio y presencia en la zona donde la Lepra hacía valer la superioridad.

Recién en los minutos finales de esa primera etapa logró agarrar la pelota, pero de ahí a generar peligro todavía quedaba un largo trecho. De hecho, la única jugada clara de gol de los del Bajo Flores fue sobre el final del partido y ya buscando el empate, con un remate de Nahuel Barrios.

El complemento fue un poco más parejo pero fue Newell's quien siguió imponiendo las condiciones y arrimándose al área rival. San Lorenzo se refugió y Batalla mantuvo el cero en el arco, hasta que a los 32 minutos el ingresado Pérez Tica enganchó desde la izquierda y tiró un centro perfecto para la aparición de Recalde en le segundo palo, quien definió y batió al arquero, hasta allí figura.

Newell's de local es un equipo muy competitivo y lo revalidó bajando a quien venía derechísimo. En su estadio, tiene puntaje perfecto, ahora la cuenta pendiente es ganar de visitante para aspirar a pelear arriba: con los tres puntos llegó a 14 y quedó a 4 de quien termina la fecha como líder, River. San Lorenzo necesitaba el triunfo para volver a la punta, por lo que quedó segundo a dos unidades del Millonario.

En la próxima fecha, la Lepra visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que el Ciclón recibirá a Independiente.