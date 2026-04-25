Sarmiento ganó un partido clave ante Tigre y sueña con los playoffs

En el complemento, Tigre salió decidido a buscar el empate y adelantó sus líneas. Ignacio Russo avisó con un disparo que pasó cerca del palo, mientras que Santiago López también probó desde afuera, aunque sin éxito. La oportunidad más clara llegó a los 60 minutos, cuando Nahuel Banegas conectó un potente cabezazo que obligó a una gran intervención de Burrai, clave para sostener la ventaja.

Final intenso

El tramo final del partido fue intenso y cargado de tensión. Tigre empujó con insistencia y generó nuevas situaciones, como un remate de Tiago Serrago que rozó el travesaño. La presión aumentó aún más a los 82 minutos, cuando Sarmiento sufrió la expulsión de Juan Insaurralde por doble amarilla, lo que dejó al local con diez jugadores en el momento más crítico del encuentro.

Pese a la desventaja numérica, el equipo de Junín mostró carácter para resistir y también tuvo una chance para liquidarlo en el cierre, con un remate de Gabriel Díaz que exigió una gran respuesta de Felipe Zenobio. Sin embargo, el marcador no se modificó.

Así, Sarmiento se aferró a un triunfo trabajado y valioso, que lo deja muy cerca de la zona de clasificación a los octavos de final. Tigre, en cambio, continúa sin encontrar respuestas y ya acumula 12 partidos sin ganar, en un presente que enciende las alarmas de cara a la recta final del torneo.