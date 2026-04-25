Sarmiento ganó un partido clave ante Tigre y sueña con los playoffs

Sarmiento se impuso 1-0 en Junín y quedó a un paso de los ocho mejores de la Zona B. Tigre ya suma 12 partidos sin victorias.
Sarmiento de Junín consiguió un triunfo fundamental en su pelea por meterse en los playoffs al vencer 1-0 a Tigre en el estadio Eva Perón, por la fecha del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el conjunto local quedó muy cerca de ingresar a los ocho mejores de la Zona B, mientras que el Matador profundizó su crisis futbolística.
El equipo dirigido por Facundo Sava asumió desde el inicio el protagonismo del partido. Con una postura ofensiva y presión alta, logró imponer condiciones en los primeros minutos y rápidamente encontró la recompensa. A los 10 minutos, tras un centro al área y un rebote que desordenó a la defensa visitante, apareció Nicolás Pasquini para definir y poner el 1-0.
La ventaja temprana le permitió a Sarmiento manejar los tiempos, aunque Tigre reaccionó con algunas aproximaciones peligrosas. Gonzalo Martínez fue el más inquietante en ese tramo inicial: encaró desde la izquierda y sacó un remate cruzado que pasó muy cerca del arco defendido por Javier Burrai. También Bruno Leyes probó desde media distancia, aunque sin puntería.
El desarrollo del primer tiempo tuvo un punto de inflexión a los 31 minutos, cuando el “Pity” Martínez debió abandonar el campo por lesión. Su salida golpeó al equipo visitante, que perdió claridad y peso ofensivo. A partir de allí, el partido se volvió más trabado, con muchas interrupciones y pocas llegadas claras. Sarmiento aprovechó ese momento para acercarse nuevamente, como en un remate de Jonatan Gómez que fue contenido casi sobre la línea.
En el complemento, Tigre salió decidido a buscar el empate y adelantó sus líneas. Ignacio Russo avisó con un disparo que pasó cerca del palo, mientras que Santiago López también probó desde afuera, aunque sin éxito. La oportunidad más clara llegó a los 60 minutos, cuando Nahuel Banegas conectó un potente cabezazo que obligó a una gran intervención de Burrai, clave para sostener la ventaja.
El tramo final del partido fue intenso y cargado de tensión. Tigre empujó con insistencia y generó nuevas situaciones, como un remate de Tiago Serrago que rozó el travesaño. La presión aumentó aún más a los 82 minutos, cuando Sarmiento sufrió la expulsión de Juan Insaurralde por doble amarilla, lo que dejó al local con diez jugadores en el momento más crítico del encuentro.
Pese a la desventaja numérica, el equipo de Junín mostró carácter para resistir y también tuvo una chance para liquidarlo en el cierre, con un remate de Gabriel Díaz que exigió una gran respuesta de Felipe Zenobio. Sin embargo, el marcador no se modificó.
Así, Sarmiento se aferró a un triunfo trabajado y valioso, que lo deja muy cerca de la zona de clasificación a los octavos de final. Tigre, en cambio, continúa sin encontrar respuestas y ya acumula 12 partidos sin ganar, en un presente que enciende las alarmas de cara a la recta final del torneo.
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