Scaloni: "Han llegado los dos equipos que merecen estar acá"

Esperará hasta último momento

Antes de analizar al rival, el entrenador explicó que todavía no tiene confirmado el equipo porque varios futbolistas terminaron con molestias físicas tras la victoria sobre Inglaterra.

"Hoy nos obligaron a entrenarnos en un horario que no queríamos. Entre la conferencia y las obligaciones del protocolo, la práctica fue muy corta y prácticamente no pudimos probar nada", comentó. Por ese motivo, remarcó que el entrenamiento del sábado será clave.

"Mañana será una práctica importante para hablar con los jugadores y ver cómo están. Después tomaremos las decisiones", señaló.

"La experiencia no garantiza nada"

Argentina afrontará su segunda final mundialista consecutiva, aunque Scaloni descartó que ese recorrido represente una ventaja significativa.

"No creo que sea un hándicap haber jugado la final anterior. España tiene futbolistas acostumbrados a competir en los escenarios más importantes del mundo. Son jugadores de primer nivel y saben convivir con la presión", explicó.

También reconoció que, a esta altura del campeonato, ya no existen secretos entre ambos cuerpos técnicos.

"Los dos sabemos perfectamente cómo juega el rival. Todos conocemos los patrones de juego del otro, así que no habrá demasiadas sorpresas", analizó.

Elogios para De la Fuente y Lamine

El seleccionador argentino también tuvo palabras de reconocimiento para Luis de la Fuente, con quien compartió el curso de entrenadores en Las Rozas.

"Todos los que hicimos ese curso tenemos un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores que más hablaba con nosotros y siempre encontraba la palabra justa", recordó.

Consultado por Lamine Yamal, una de las grandes figuras del Mundial, Scaloni destacó su enorme proyección.

"Lamine juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol y tiene una edad en la que todavía le queda muchísimo por crecer. Le va a dar muchas alegrías a España... pero esperemos que el domingo no", dijo entre sonrisas.

El orgullo por el vínculo con los hinchas

Uno de los pasajes más emotivos de la conferencia llegó cuando el entrenador habló de la identificación que la Selección logró construir con el público argentino desde su llegada al cargo.

"La Selección juega por su gente. Recuperamos algo muy valioso: que los argentinos se pongan la camiseta, se sienten frente al televisor y se abracen sin importar de qué club sean. Eso para nosotros tiene un valor enorme", destacó.

Finalmente, Scaloni hizo un balance del recorrido de su equipo durante el Mundial y subrayó la dificultad de volver a instalarse entre los dos mejores seleccionados del planeta.

"El equipo tuvo muy buenos momentos, como el segundo tiempo contra Inglaterra. Estamos bien y sabemos que enfrentaremos a un gran rival. Llegar otra vez hasta una final del mundo tiene doble mérito y queremos disfrutar esta oportunidad", concluyó el entrenador, que buscará conducir a la Argentina a una nueva consagración mundial.