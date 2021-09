Scaloni: "Leo está bien, por suerte la patada fue sólo un susto"

"Leo está bien, por suerte la patada fue solamente un susto. Igual vamos a confirmar su condición al 100% cuando hagamos trabajos de campo", explicó el DT. Sin embargo, como suele ser habitual en Scaloni, todavía no confirmó el once que saltará al superclásico de América porque "no hubo ni siquiera un entrenamiento" tras el viaje desde Caracas.

"Tengo una idea de cómo formará el equipo, pero todavía no pudimos hacer un entrenamiento con los que jugaron frente a Venezuela. Probablemente haremos algunos cambios pensando en la continuidad de partidos", advirtió.

"Los cambios no van por una cuestión de gustos, porque está demostrado que todos han rendido. Es importante poder disfrutar de todos y que el equipo no se resienta", aclaró el entrenador.

Argentina se enfrentará mañana desde las 16 a Brasil luego de haberle ganado la final de la Copa América el 10 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro, pero para el técnico "es un partido más".

"Juegue quien juegue, Brasil siempre es un rival importante. Viene de una racha positiva increíble y demuestra estar a la altura por sus jugadores de enorme calidad. Afrontaremos el partido con la máxima exigencia", aseguró.

En otro pasaje de la charla, Scaloni se mostró "feliz" de cara al choque del jueves 9 con Bolivia, en el que regresará el público a la cancha, con un aforo reducido del 30% en el estadio Monumental.

"Lo más lindo es que la gente pueda volver a la cancha, para ver a la Selección, a sus ídolos. Después de haber ganado la Copa no tuvimos casi acceso a la gente; es un buen momento para que quienes vayan a la cancha tengan cerca a sus jugadores", destacó.