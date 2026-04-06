Maravilla Martínez publicó un mensaje bíblico tras tener un clásico para el olvido

El goleador, que quedó marcado como uno de los máximos responsables de la derrota de Racing en el derby con Independiente, se expresó en redes sociales.
En una nueva edición del Clásico de Avellaneda, Independiente le ganó 1 a 0 a Racing el sábado en el Libertadores de América por la fecha 13 del Torneo Apertura con un gol de Gabriel Ávalos. Maravilla Martínez, quien quedó marcado como uno de los máximos responsables de la derrota de La Academia en el derby, se expresó este lunes en sus redes sociales.
"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca; -2 Corintias 12:17", fue la frase de la Biblia que el goleador eligió para expresarse luego de las críticas que le cayeron por su mala actuación.
En el primer tiempo, Maravilla erró un penal: intentó picarle el balón a Rodrigo Rey y el mismo se fue por arriba del travesaño. Además, en el complemento desperdició dos chances clarísimas: pifió un balón debajo del arco tras un centro que dejó al arquero ya vencido y sacó un remate dentro del área que fue bloqueado por Santiago Arias.
Tras la caída con Independiente, Gustavo Costas bancó a Maravilla en conferencia de prensa. "¿Qué le vamos a decir? Nos dio tantas cosas...", expresó. "Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas... ¿Qué le vamos a decir? Si hubiese hecho el penal, estaríamos hablando de la maravilla que hizo. Decidió patearlo así... A un jugador que nos dio tanto no lo podemos matar porque erró un penal o alguna abajo del arco. Al contrario, tenemos que levantarlo y apoyarlo en todo", aseguró.
Maravilla buscará cambiar su imagen este martes en el debut de Racing en la Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante. Tras el clásico para el olvido, el goleador necesita cuanto antes volver a sentirse pleno por dentro y para la tranquilidad de los hinchas.
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