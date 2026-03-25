Se conocieron más detalles de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 protagonizaría en abril un evento en el país y, en las últimas horas, salieron a la luz más precisión del mismo.
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizaría una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires hacia fines de abril, en un evento que todavía no fue anunciado de manera oficial pero que ya empieza a tomar forma. La cita sería el domingo 26 y marcaría su primer contacto masivo con el público local desde su llegada a la Fórmula 1.
Según trascendió, el trazado elegido se montaría en un sector emblemático de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. El circuito incluiría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas largas con zonas más técnicas, en un formato urbano pensado tanto para el espectáculo como para la cercanía con los fanáticos.
La organización evalúa un esquema mixto de acceso: habría sectores pagos con tribunas (con capacidad estimada para unas 20 mil personas), mientras que otros espacios, especialmente en los alrededores del Parque El Rosedal, serían de acceso libre. Se espera una convocatoria multitudinaria, por lo que uno de los ejes centrales pasa por la logística y la seguridad, en coordinación con el Gobierno porteño, según informó Carburando.
En cuanto al vehículo, Colapinto no utilizaría el monoplaza actual del campeonato, sino un modelo de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine F1 Team replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual, una práctica habitual en este tipo de exhibiciones.
El antecedente más cercano del argentino en este formato fue en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera con un auto de exhibición. Sin embargo, el crecimiento de su figura en la máxima categoría potencia ahora una expectativa mucho mayor en torno a este posible evento en Buenos Aires.
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