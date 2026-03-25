Se conocieron más detalles de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Primeros detalles de cómo sería la exhibición de Colapinto en Bu

La organización evalúa un esquema mixto de acceso: habría sectores pagos con tribunas (con capacidad estimada para unas 20 mil personas), mientras que otros espacios, especialmente en los alrededores del Parque El Rosedal, serían de acceso libre. Se espera una convocatoria multitudinaria, por lo que uno de los ejes centrales pasa por la logística y la seguridad, en coordinación con el Gobierno porteño, según informó Carburando.