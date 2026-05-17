Jannik Sinner conquistó en Roma su sexto Masters 1000 consecutivo

Dominio absoluto del número 1 del mundo

El triunfo en el Foro Itálico también confirmó el dominio absoluto que el nacido en San Candido viene ejerciendo sobre el circuito. Roma representó su sexto Masters 1000 consecutivo, una racha inédita que comenzó en octubre de 2025 y que incluye títulos en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y ahora la capital italiana.

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Durante la final, el líder del ranking mostró nuevamente un tenis demoledor. Aunque Ruud comenzó mejor y logró un quiebre rápido para adelantarse 2-0 en el primer set, la reacción de Sinner fue inmediata.

Con una velocidad de piernas notable, una derecha contundente y enorme solidez desde el fondo de la cancha, el italiano recuperó rápidamente el control del partido. Encadenó varios games consecutivos y se llevó el primer parcial por 6-4 sin atravesar mayores sobresaltos.

En el segundo set repitió la fórmula: consiguió un quiebre temprano y administró la ventaja con autoridad hasta cerrar el encuentro en una hora y media de juego.

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Jannik Sinner devolvió el título a Italia

La consagración tuvo además un fuerte valor simbólico para el tenis italiano. Sinner se transformó en el primer jugador local en ganar el Masters 1000 de Roma desde 1976, cuando lo había logrado Adriano Panatta hace exactamente medio siglo.

El recorrido del número uno hacia el título fue impecable. En el certamen derrotó al austríaco Sebastian Ofner, al australiano Alexei Popyrin, a su compatriota Andrea Pellegrino y a los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev antes de superar a Ruud en la definición.

Gracias a esta nueva conquista, Sinner amplió aún más su ventaja en el ranking ATP y alcanzó los 14.700 puntos. Su principal perseguidor, alejado del circuito por una lesión en la muñeca derecha, quedó considerablemente más lejos en la pelea por el liderazgo.

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Por su parte, Ruud, ex número dos del mundo, tuvo una destacada actuación en Roma pese a la derrota en la final. El noruego eliminó a jugadores importantes como Karen Khachanov y Lorenzo Musetti y volverá a meterse entre los 20 mejores del ranking mundial.

El dominio actual de Sinner también adquiere otra dimensión al compararlo con figuras históricas del tenis. Ni Roger Federer ni Rafael Nadal lograron completar la colección de los nueve Masters 1000. Federer nunca pudo ganar Montecarlo ni Roma, mientras que Nadal no consiguió coronarse en Miami ni París.

Ahora, con Roma finalmente en su vitrina, el italiano apunta al próximo gran objetivo de su carrera: conquistar Roland Garros y acercarse al ansiado Career Grand Slam.

El segundo Grand Slam de la temporada comenzará el 24 de mayo en París y Sinner llegará como el gran favorito del circuito, respaldado por una racha histórica, un nivel de juego arrollador y la sensación de que atraviesa el mejor momento de su carrera.