Sebastián Báez se consagró campeón del Córdoba Open

Este nuevo título será muy importante para su confianza después de siete meses de malos resultados. Hasta antes de este certamen, había sufrido 16 derrotas en sus últimos 17 partidos, desde aquella final perdida en Bastad con Francisco Cerúndolo.

Pero todo cambió en Córdoba. De a poco, llegaron las victorias y la recuperación para Báez, con triunfos sobre Luciano Darderi, Tomás Barrios Vera y Hugo Dellien, en su camino hacia la definición. En la final, tuvo más aciertos y cometió menos errores que Coria.

“Estoy contento porque está mi equipo. Sabemos lo que esto significa. Levanto este trofeo con mucha alegría. Se siente muy bien, es un pequeño alivio para mí y para mi equipo, que siempre me apoya. No estaba teniendo los resultados que quería, pero cuando estás bien preparado, el esfuerzo paga y el triunfo llega”, expresó el campeón.

“Así como es la vida, hay momentos buenos, malos y regulares, y lo mismo pasa en un partido. Estoy contento de haberlo hecho bien en esta final y durante toda la semana. Más allá de esperarlo (el título) o no, no me critico los entrenamientos, la manera de afrontar las malas situaciones. Se trató de bancar lo que me estaba tocando. Hoy lo pude agarrar y no soltarlo más. Todo pasa, estoy contento de llevarme este trofeo y de compartirlo con mi equipo. Ahora ya hay que pensar en lo que sigue”, destacó Báez, que lo celebró de manera efusiva con su entrenador, Sebastián Gutiérrez.

Para el tenis argentino, se trata del primer título en 2023 y el 228° en la etapa profesional. La de Córdoba fue la 29ª final ATP entre jugadores de nuestro país y la séptima que se desarrolló en nuestro país. Báez, por otra parte, se convirtió en el tercer argentino que se consagra en el Kempes, después de Juan Ignacio Londero (2019) y Juan Manuel Cerúndolo (2021).

Con los resultados de la semana cordobesa, el ranking del lunes traerá algunos cambios y bastante paridad. Porque Francisco Cerúndolo (30° desde hoy) se convierte en el argentino mejor ubicado en la clasificación, por delante de Diego Schwartzman (retrocede al 32°), y Báez sube once posiciones hasta el 36° escalón, muy cerca de su mejor ranking histórico (31°). También hubo premio para Fede Coria, que desde hoy, y por primera vez en su carrera, está dentro de los 50 mejores (49°).