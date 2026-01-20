Sebastián Báez debutó con triunfo en Australia

Báez (36° del ranking ATP), de muy buen comienzo de año y reciente finalista en el ATP de Auckland, consiguió una trabajada victoria ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°), al que se impuso por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3.

El argentino, que en la segunda ronda enfrentará al italiano Luciano Darderi, actual 25 del mundo, necesitó 3 horas y 11 minutos para quedarse con el triunfo frente al jugador francés.

El partido estuvo condicionado por la potencia del saque de Mpetshi Perricard, quien acumuló 30 aces, y por la regularidad de Báez desde el fondo de la cancha. El tenista argentino manejó con inteligencia los momentos más exigentes, en especial en el cuarto parcial, donde se mantuvo sólido en el tie break para impedir que el encuentro se estirara aún más.

Ya en el set definitivo, Báez consiguió quebrar el servicio de su adversario, sacó diferencia y mostró serenidad para cerrar el match con su propio saque.

Gracias a este triunfo, el argentino aseguró su clasificación a la segunda ronda luego de protagonizar uno de los partidos más extensos y peleados de la jornada en Melbourne.

En tanto, en el dobles masculino, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se quedaron con el triunfo ante los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov por 6-3 y 6-4, y ya están en la segunda ronda.

Más tarde, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo superaron un exigente compromiso y se impusieron a la dupla integrada por Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin. Ganaron por 6-4, 2-6 y 6-3.

La jornada se completó con más acción argentina en dobles. Solana Sierra, junto a Iryna Shymanovich, cayó ante Olga Danilovic y Anastasia Potapova por 3-6, 6-3 y 6-0.