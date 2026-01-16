Tras dos victorias en un día, Sebastián Báez jugará la final en Nueva Zelanda

El argentino, de 25 años, viene de destacarse con el equipo nacional en la United Cup y trasladó ese nivel al torneo que sirve como antesala del Abierto de Australia. Ante Shelton, respondió con autoridad en un partido exigente, que terminó resolviendo por 7-5 y 6-3, en un encuentro que había sido interrumpido por la lluvia y se completó al día siguiente.

Baez Sebastián Báez celebra su triunfo ante Shelton en Auckland, donde atraviesa el mejor inicio de temporada de su carrera y se metió en la final del ATP 250 tras vencer Marcos Giron.

El triunfo tuvo un valor especial: Báez se convirtió en el primer argentino en derrotar a Shelton en el circuito ATP, luego de que el norteamericano acumulara un registro perfecto de 12-0 frente a jugadores de nuestro país. Además, significó su tercera victoria ante un Top 10 y la segunda en lo que va de 2026, tras el éxito frente a Taylor Fritz en la United Cup.

Frente a un rival de potencia y ritmo alto, Báez mostró solidez desde el fondo de la cancha, buena lectura táctica y una devolución muy efectiva. Supo llevar a Shelton al error, lo presionó de manera constante y capitalizó cinco de las once oportunidades de quiebre que generó. La diferencia también se explicó por la regularidad del argentino, que cometió muchos menos errores no forzados que su adversario.

Horas más tarde, Báez volvió a salir a la cancha para disputar la semifinal. Allí venció con claridad a Marcos Giron, por 6-1 y 6-4, en un partido que dominó ampliamente, sobre todo en el primer set. En el segundo parcial debió trabajar más, pero terminó cerrando el encuentro tras un extenso noveno game y selló su pase a la definición.

@sebaabaez7 pasa 6-1, 6-4 a Girón, lleva siete triunfos seguidos en 2026 y buscará el título en Auckland ante Mensikhttps://t.co/KxuSruEDd7@ASB_Classic | #ASBClassic26 pic.twitter.com/WnEqVGvJli — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 16, 2026

“Estoy contento de estar en una nueva final y es una gran preparación para el Abierto de Australia”, expresó el argentino. “Trabajamos mucho en la pretemporada y estoy contento de recuperar mi nivel después de sufrir varias lesiones en los últimos dos años. Feliz con mi nivel, por estar de nuevo saludable. Hay mucho trabajo de mi equipo detrás de esto”, agregó Báez tras su segunda victoria del día.

Con esta campaña, Báez aseguró un avance en el ranking mundial y se ubicará al menos en el puesto 36. Si logra consagrarse campeón, trepará hasta el escalón 34. En la final enfrentará a Mensik, quien eliminó al húngaro Fabian Marozsan en tres sets. Será el primer cruce oficial entre ambos y se jugará este viernes durante la noche argentina.

Ganador de siete títulos ATP, Báez disputará la duodécima final de su carrera y la segunda sobre canchas rápidas, superficie en la que ya supo coronarse en Winston-Salem 2023. El gran presente en Auckland refuerza su ilusión de llegar en plenitud al primer Grand Slam del año.