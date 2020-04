Sebastián Villa fue denunciado penalmente por violencia de género

La novia de Villa, quién todavía tiene dos temporadas más de contrato en Boca, subió un mensaje en Instagram junto con videos y fotos con las presuntas agresiones del jugador:

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro, hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra. Un maltratador tanto físico como psicólogico, y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar, siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar, y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres porque no he sido la única.

Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos, ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es..."

Este martes al mediodía, Daniela Cortés realizó la denuncia penal contra Sebastián Villa. El abogado de la novia del jugador es el mediático Fernando Burlando.

Ya hay denuncia penal contra Sebastián Villa.

El descargo de Villa

Al rato, Sebastián Villa negó los hechos, se puso a disposición de la justicia y realizó su descargo en las redes sociales: "Tengo mujeres en mi familia. Mi madre, hermana, mis sobrinitas. Aclaro que no estoy en casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. Empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas", señaló Villa en el video.

Ver esta publicación en Instagram

El comunicado de Boca

Horas más tarde, Boca lanzó un comunicado oficial en sus redes y página web por el episodio, pero en ningún momento nombró a Sebastián Villa.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género.

Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones".