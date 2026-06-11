¡Siempre geniales! El irónico posteo de Sacachispas en referencia a Adorni

La publicación estuvo acompañada por imágenes en las que se observa al astro francés Kylian Mbappé y al delantero de la Selección argentina, Julián Álvarez, sugiriendo de manera humorística que los futbolistas se convertirían en los nuevos refuerzos de la institución.

Como suele ocurrir con las publicaciones de Sacachispas, no tardó en volverse viral, superando las 230.000 visualizaciones en pocas horas y recolectando miles de interacciones.

No es la primera vez que Sacachispas realiza este tipo de posteos. Meses atrás lo hizo con Karina Milei y el escándalo del 3%, también contra el propio presidente de la Nación y también en medio del conflicto ANDIS y los audios de Spagnuolo.