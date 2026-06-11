¡Siempre geniales! El irónico posteo de Sacachispas en referencia a Adorni

El club de Villa Soldati apeló al humor tras la declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Las repercusiones en torno al patrimonio y las justificaciones fiscales del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, trascendieron los límites de la discusión política para instalarse en el fútbol de ascenso.
Sacachispas, club que milita en la Primera C y es ampliamente reconocido por su perfil en redes sociales, a través de su cuenta oficial en la red social X (exTwitter) publicó un mensaje en el que simulaba haber hallado fondos imprevistos de un modo idéntico al que forma parte de las explicaciones sobre la evolución patrimonial de Adorni.
"Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones... Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas", escribieron desde la cuenta institucional del "Lila", acompañando el texto con un emoticón de risas.
La publicación estuvo acompañada por imágenes en las que se observa al astro francés Kylian Mbappé y al delantero de la Selección argentina, Julián Álvarez, sugiriendo de manera humorística que los futbolistas se convertirían en los nuevos refuerzos de la institución.
Como suele ocurrir con las publicaciones de Sacachispas, no tardó en volverse viral, superando las 230.000 visualizaciones en pocas horas y recolectando miles de interacciones.
No es la primera vez que Sacachispas realiza este tipo de posteos. Meses atrás lo hizo con Karina Milei y el escándalo del 3%, también contra el propio presidente de la Nación y también en medio del conflicto ANDIS y los audios de Spagnuolo.
comentar