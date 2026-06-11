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FIFA obliga a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026 por una referencia histórica

El organismo consideró que una ilustración vinculada a la independencia haitiana podía interpretarse como un mensaje político.

La FIFA ordenó a la selección de Haití modificar su camiseta oficial para el Mundial 2026 al considerar que uno de sus elementos gráficos incumplía las normas que regulan los mensajes políticos en la indumentaria deportiva. La decisión fue confirmada por la empresa Saeta, responsable del diseño del uniforme.

El detalle cuestionado era una ilustración de la Batalla de Vértières, el enfrentamiento de 1803 que marcó la derrota de las tropas de Napoleón Bonaparte y abrió el camino hacia la independencia de Haití. Aunque la FIFA no precisó públicamente qué componente del diseño motivó la medida, la referencia histórica fue señalada como el principal motivo de la objeción.

A través de un comunicado, Saeta (marca que confecionó la indumentaria) explicó que la camiseta fue concebida como un homenaje a la identidad y la historia del pueblo haitiano. La compañía aseguró que nunca buscó transmitir un mensaje político y sostuvo que el diseño pretendía reconocer a quienes contribuyen diariamente al desarrollo del país.

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El uniforme, llevaba en la parte inferior una ilustración de la Batalla de Vértières, combate librado el 18 de noviembre de 1803 que selló la derrota de las tropas napoleónicas frente a los revolucionarios haitianos.

El uniforme, llevaba en la parte inferior una ilustración de la Batalla de Vértières, combate librado el 18 de noviembre de 1803 que selló la derrota de las tropas napoleónicas frente a los revolucionarios haitianos.

Sin embargo, durante el proceso de revisión previo al Mundial, la FIFA concluyó que algunos elementos visuales podían ser interpretados de manera diferente bajo sus reglamentos. Ante esa evaluación, la empresa aceptó realizar las modificaciones exigidas para que la camiseta pudiera ser utilizada durante la competencia.

La decisión generó repercusión porque la ilustración de la Batalla de Vértières era uno de los aspectos más valorados por los aficionados. En redes sociales, numerosos usuarios destacaron el diseño por su vínculo con uno de los episodios más importantes de la historia haitiana.

Más allá de la polémica, el uniforme incluía otros elementos inspirados en la identidad nacional. Entre ellos se encontraban la silueta de una palmera caribeña en la espalda y una línea de prendas complementarias basada en los colores del mar Caribe.

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Así está la tabla del Grupo C del Mundial 2026.

Así está la tabla del Grupo C del Mundial 2026.

El regreso de Haití a una Copa del Mundo también otorga un valor especial a esta edición del torneo. El seleccionado caribeño volverá a disputar un Mundial después de 52 años y compartirá el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos.

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Mientras tanto, la FIFA evitó brindar detalles adicionales sobre los fundamentos de su decisión. Saeta confirmó que los cambios ya fueron implementados y reiteró su satisfacción por haber participado en un momento considerado histórico para el fútbol haitiano.

La controversia se produjo pocos días después de que el sitio especializado "The Athletic" publicara un ranking de las camisetas del Mundial 2026. En esa clasificación, la indumentaria de Haití apareció entre las más destacadas por su originalidad y por la incorporación de elementos culturales propios.

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