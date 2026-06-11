FIFA obliga a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026 por una referencia histórica

Sin embargo, durante el proceso de revisión previo al Mundial, la FIFA concluyó que algunos elementos visuales podían ser interpretados de manera diferente bajo sus reglamentos. Ante esa evaluación, la empresa aceptó realizar las modificaciones exigidas para que la camiseta pudiera ser utilizada durante la competencia.

La decisión generó repercusión porque la ilustración de la Batalla de Vértières era uno de los aspectos más valorados por los aficionados. En redes sociales, numerosos usuarios destacaron el diseño por su vínculo con uno de los episodios más importantes de la historia haitiana.

Más allá de la polémica, el uniforme incluía otros elementos inspirados en la identidad nacional. Entre ellos se encontraban la silueta de una palmera caribeña en la espalda y una línea de prendas complementarias basada en los colores del mar Caribe.

1000518919 Así está la tabla del Grupo C del Mundial 2026.

El regreso de Haití a una Copa del Mundo también otorga un valor especial a esta edición del torneo. El seleccionado caribeño volverá a disputar un Mundial después de 52 años y compartirá el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos.

Mientras tanto, la FIFA evitó brindar detalles adicionales sobre los fundamentos de su decisión. Saeta confirmó que los cambios ya fueron implementados y reiteró su satisfacción por haber participado en un momento considerado histórico para el fútbol haitiano.

La controversia se produjo pocos días después de que el sitio especializado "The Athletic" publicara un ranking de las camisetas del Mundial 2026. En esa clasificación, la indumentaria de Haití apareció entre las más destacadas por su originalidad y por la incorporación de elementos culturales propios.