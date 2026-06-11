Tagliafico y Nico González llegan "entre algodones" al debut ante Argelia

Aunque desde la concentración transmiten tranquilidad y descartan una lesión de gravedad, el lateral izquierdo es una incógnita para el debut. La intención de Scaloni y su cuerpo técnico es esperar su evolución hasta último momento antes de tomar una decisión sobre su presencia entre los titulares.

Un problema que afecta más de una posición

La situación de Nicolás González también genera atención especial. El futbolista trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular y volvió a encender las alarmas luego de haber llegado a la concentración recuperándose de un desgarro.

Su estado físico adquiere una relevancia extra porque no solo es una alternativa importante en ataque, sino que además aparece como una de las principales opciones para ocupar el lateral izquierdo en caso de que Tagliafico no pueda estar disponible. De hecho, durante los amistosos previos Scaloni lo utilizó en esa función ante la falta de un reemplazante natural en la lista.

nico gonzalez Nicolás González también trabaja diferenciado y preocupa porque es la principal alternativa junto con Facundo Medina para cubrir el lateral izquierdo.

Por ese motivo, cualquier inconveniente físico del ex Argentinos Juniors podría complicar aún más el panorama en un sector donde las variantes son limitadas.

Las alternativas que maneja Scaloni

Ante la ausencia de Marcos Acuña en la convocatoria definitiva, Facundo Medina surge como la principal alternativa para cubrir el puesto de lateral izquierdo. El defensor completó los 90 minutos frente a Islandia y aparece como la opción más natural para reemplazar a Tagliafico.

También Valentín Barco podría desempeñarse en ese sector si las circunstancias lo requieren, aunque el cuerpo técnico espera no tener que modificar demasiado el esquema pensado para el estreno mundialista.

Mientras tanto, Scaloni continúa monitoreando la recuperación de otros futbolistas que llegaron con diferentes molestias físicas. Entre ellos aparecen Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez, aunque las señales son positivas y se espera que puedan estar disponibles para el primer compromiso.

Con la baja confirmada de Leonardo Balerdi y varios jugadores bajo observación, la Selección transita horas decisivas antes de iniciar la defensa de la corona mundial. La prioridad es recuperar a todos los futbolistas y llegar al duelo frente a Argelia con el plantel en plenitud física.