Tagliafico y Nico González llegan "entre algodones" al debut ante Argelia

El lateral izquierdo arrastra una molestia muscular y está en duda para el estreno mundialista. Además, Nicolás González también se entrenó diferenciado y su situación genera inquietud por la falta de variantes en ese sector.
La Selección Argentina atraviesa los últimos días de preparación antes de su debut en el Mundial 2026 con una preocupación que mantiene en alerta al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, debido a que Nicolás Tagliafico y su eventual reemplazante, Nicolás González presentan molestias físicas y serán evaluados de manera permanente para determinar si pueden llegar en óptimas condiciones al encuentro frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio.
El caso que más inquieta es el de Tagliafico quien sufrió una sobrecarga muscular en el sóleo izquierdo durante el amistoso ante Honduras y todavía no logró recuperarse completamente. La situación quedó reflejada en el segundo encuentro preparatorio frente a Islandia, donde ni siquiera integró el banco de suplentes.
Aunque desde la concentración transmiten tranquilidad y descartan una lesión de gravedad, el lateral izquierdo es una incógnita para el debut. La intención de Scaloni y su cuerpo técnico es esperar su evolución hasta último momento antes de tomar una decisión sobre su presencia entre los titulares.
La situación de Nicolás González también genera atención especial. El futbolista trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular y volvió a encender las alarmas luego de haber llegado a la concentración recuperándose de un desgarro.
Su estado físico adquiere una relevancia extra porque no solo es una alternativa importante en ataque, sino que además aparece como una de las principales opciones para ocupar el lateral izquierdo en caso de que Tagliafico no pueda estar disponible. De hecho, durante los amistosos previos Scaloni lo utilizó en esa función ante la falta de un reemplazante natural en la lista.
Por ese motivo, cualquier inconveniente físico del ex Argentinos Juniors podría complicar aún más el panorama en un sector donde las variantes son limitadas.
Ante la ausencia de Marcos Acuña en la convocatoria definitiva, Facundo Medina surge como la principal alternativa para cubrir el puesto de lateral izquierdo. El defensor completó los 90 minutos frente a Islandia y aparece como la opción más natural para reemplazar a Tagliafico.
También Valentín Barco podría desempeñarse en ese sector si las circunstancias lo requieren, aunque el cuerpo técnico espera no tener que modificar demasiado el esquema pensado para el estreno mundialista.
Mientras tanto, Scaloni continúa monitoreando la recuperación de otros futbolistas que llegaron con diferentes molestias físicas. Entre ellos aparecen Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez, aunque las señales son positivas y se espera que puedan estar disponibles para el primer compromiso.
Con la baja confirmada de Leonardo Balerdi y varios jugadores bajo observación, la Selección transita horas decisivas antes de iniciar la defensa de la corona mundial. La prioridad es recuperar a todos los futbolistas y llegar al duelo frente a Argelia con el plantel en plenitud física.
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