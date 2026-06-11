Arruabarrena no lo tendrá en cuenta y Boca le rescindirá el contrato a Ander Herrera

ander herrera Desde su llegada a Boca en 2025, el español disputó 28 partidos y marcó un gol.

De esta manera, el español dejará el club después de disputar apenas 29 de los 68 encuentros que Boca jugó desde su incorporación. En ese período convirtió un gol, frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, acumuló 1.174 minutos en cancha y sufrió seis desgarros musculares, una cifra que condicionó seriamente su participación.

La intención del nuevo cuerpo técnico es trabajar con un plantel más corto y competitivo, integrado por jugadores en condiciones de pelear por un lugar. Por eso ya se concretó la salida de Nicolás Orsini, se avanza en la desvinculación de Herrera y no se descarta que en los próximos días se sumen otros nombres a la lista de bajas, entre ellos Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez.