Arruabarrena no lo tendrá en cuenta y Boca le rescindirá el contrato a Ander Herrera

El Vasco tomó la decisión de "limpiar" el plantel, y varios jugadores se quedarían afuera para la segunda mitad del año. La salida de la estrella española es la más resonante.
En medio de las conversaciones con la dirigencia de Boca, Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que pretende realizar una profunda reestructuración del plantel. Entre los cambios que solicitó, figura la salida de varios futbolistas que no cumplieron con las expectativas en las últimas temporadas. En ese contexto, uno de los nombres más destacados es el de Ander Herrera, quien en las próximas horas acordará la rescisión de su contrato y pondrá fin a su etapa en el club.
Tras un año y medio marcado por los problemas físicos y la falta de continuidad, la experiencia del mediocampista español en el fútbol argentino llegará a su cierre. Aunque todavía le restaban seis meses de vínculo con el Xeneize, la llegada del nuevo entrenador aceleró una decisión que parecía lejana.
La dirigencia había contemplado la posibilidad de que el vasco completara su contrato, pero a pedido de Arruabarrena se comunicó con el entorno del jugador para informarle que no sería considerado para el proyecto deportivo de lo que resta de 2026. A comienzos de año, cuando se renovó su vínculo, existía la esperanza de que pudiera dejar atrás sus reiteradas lesiones musculares, algo que finalmente no ocurrió.
Herrera mantiene una excelente relación con Juan Román Riquelme y desde ambas partes buscan cerrar la desvinculación de manera cordial. Si bien el futbolista deseaba continuar en Boca, tanto él como el presidente consideran que hicieron todo lo posible para revertir la situación. Sin embargo, las complicaciones físicas del volante de 36 años y la falta de resultados terminaron inclinando la balanza hacia una salida anticipada.
De esta manera, el español dejará el club después de disputar apenas 29 de los 68 encuentros que Boca jugó desde su incorporación. En ese período convirtió un gol, frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, acumuló 1.174 minutos en cancha y sufrió seis desgarros musculares, una cifra que condicionó seriamente su participación.
La intención del nuevo cuerpo técnico es trabajar con un plantel más corto y competitivo, integrado por jugadores en condiciones de pelear por un lugar. Por eso ya se concretó la salida de Nicolás Orsini, se avanza en la desvinculación de Herrera y no se descarta que en los próximos días se sumen otros nombres a la lista de bajas, entre ellos Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez.
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