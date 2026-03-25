Sorpresa: Vinícius Júnior aseguró que Brasil no es candidato a ganar el Mundial

En ese sentido, destacó nombres como Raphinha, João Pedro, Matheus Cunha, Endrick y Estêvão, quienes integran una camada con talento y proyección.

Además, se refirió a su rol dentro del equipo y dejó en claro que prioriza lo colectivo por sobre lo individual. “No quiero ser el goleador, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, afirmó dejando de lado cualquier búsqueda personal de protagonismo.

Por último, el brasileño también valoró la influencia de Carlo Ancelotti al frente del seleccionado. Destacó su experiencia, su capacidad para leer los partidos y su inteligencia para adaptar el sistema a las características del plantel. “Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar”, resumió.