Sorpresa: Vinícius Júnior aseguró que Brasil no es candidato a ganar el Mundial

El delantero del Real Madrid opinó sobre las posibilidades de la Canarinha en la Copa del Mundo: "No queremos el favoritismo. Vamos con tranquilidad".
En el marco de una nueva fecha FIFA, Vinícius Júnior sorprendió con una declaración poco habitual para el peso histórico de la Selección de Brasil. El delantero de Real Madrid aseguró que el equipo no es uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026.
En la previa del amistoso ante la Selección de Francia, el extremo fue contundente al analizar el presente de la Canarinha. “No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia y enfocados en lo que estamos trabajando”, expresó en conferencia de prensa.
Lejos de esquivar el tema, el delantero explicó que su postura está directamente vinculada al rendimiento reciente del equipo: Brasil terminó en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, el peor registro de su historia. Un dato que para el propio Vinicius pesa a la hora de hablar de candidaturas.
A pesar de bajar las expectativas, dejó en claro que la ambición del grupo sigue intacta. El atacante remarcó que el plantel hará “todo lo posible” para conquistar el sexto título mundial, apoyado en una base de futbolistas de primer nivel que son protagonistas en sus clubes.
En ese sentido, destacó nombres como Raphinha, João Pedro, Matheus Cunha, Endrick y Estêvão, quienes integran una camada con talento y proyección.
Además, se refirió a su rol dentro del equipo y dejó en claro que prioriza lo colectivo por sobre lo individual. “No quiero ser el goleador, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, afirmó dejando de lado cualquier búsqueda personal de protagonismo.
Por último, el brasileño también valoró la influencia de Carlo Ancelotti al frente del seleccionado. Destacó su experiencia, su capacidad para leer los partidos y su inteligencia para adaptar el sistema a las características del plantel. “Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar”, resumió.
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