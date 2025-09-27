El enojo de Franco Mastantuono ante Atlético Madrid: tiró un pelotazo a la tribuna

A tan sólo un puñado de minutos para el silbatazo final, en una jugada en la que el equipo del Cholo Simeone debía reanudar el juego tras una infracción de la joya argentina de apenas 18 años, el propio Franco tomó la pelota y en lugar de devolverla decidió lanzarla hacia afuera del rectángulo de juego impactando en las tribunas colchoneras. El gesto generó la reacción inmediata de los jugadores rivales y del árbitro, que no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla.

La acción se dio en un momento caliente del partido, con un Real Madrid desbordado por el resultado y un Atlético que olía sangre para seguir ampliando la ventaja. Mastantuono, que había ingresado con la misión de darle frescura al equipo de Xabi Alonso, se vio envuelto en la polémica por el acto.

Más allá de la amonestación, el episodio marcó un feo antecedente para el argentino, que viene dando sus primeros pasos en la elite y que esta vez fue noticia más por un gesto de impotencia que por su juego. En un partido que tuvo de todo, Mastantuono quedó en el centro de la escena por esta acción que no pasó desapercibida.