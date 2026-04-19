Superclásico: los antecedentes del árbitro Darío Herrera en el River-Boca

"Del árbitro, creo que hay que tener un poquito más de respeto", dijo Gonzalo Montiel en la previa del choque en el Monumental. Y por el lado de Boca, Leandro Paredes le bajó el tono a la polémica y expresó: "No creo en la mala intención de nadie".

Los antecedentes de Darío Herrera en el Superclásico

Herrera dirigió seis duelos entre River y Boca, con antecedentes marcados por la paridad, la polémica y una leve tendencia favorable a los xeneizes.

El primer partido que dirigió fue el 0-0 de 2015 por Copa Libertadores en la Bombonera, suspendido por el episodio del gas pimienta. Ese mismo año arbitró el triunfo Boca por 1-0 como visitante con gol de Nicolás Lodeiro. Y en 2016 volvió a dirigir otro empate sin goles.

En 2022 estuvo presente en dos victorias de Boca, tanto por Copa de la Liga como por Liga Profesional. Y el último antecedente que tuvo fue en 2023, en el triunfo 1-0 de River con gol de Miguel Borja. Un encuentro que terminó en escándalo con siete expulsados tras un polémico penal que derivó en el festejo del Millonario.