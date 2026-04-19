Superclásico: los antecedentes del árbitro Darío Herrera en el River-Boca

El neuquino dirigirá por séptima vez en su carrera el duelo entre el Millonario y el Xeneize. El último fue en 2023 y terminó con polémica. "Ser parte de este partido es divino", expresó Herrera en la previa.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó al árbitro Darío Herrera para el Superclásico de este domingo entre River y Boca en el estadio Monumental. Su elección abrió un debate entre jugadores, dirigentes e hinchas, en un partido donde cada detalle se analiza al límite.
"Es algo hermoso. Al igual que los jugadores, ser parte de este partido es divino", expresó el neuquino días atrás en una conferencia de prensa.
Herrera se impuso en la consideración final por sobre otros nombres que estaban en análisis dentro del ámbito arbitral, en una lista que incluía a varios jueces con experiencia en partidos de alto voltaje. Entre ellos, Leandro Rey Hilfer.
El neuquino, árbitro internacional desde hace varios años, cuenta con trayectoria en encuentros decisivos tanto a nivel local como internacional, incluyendo finales y competencias de Conmebol. Además, ya dirigió Superclásicos en el pasado, lo que pesó a su favor al momento de la elección.
"Del árbitro, creo que hay que tener un poquito más de respeto", dijo Gonzalo Montiel en la previa del choque en el Monumental. Y por el lado de Boca, Leandro Paredes le bajó el tono a la polémica y expresó: "No creo en la mala intención de nadie".
Herrera dirigió seis duelos entre River y Boca, con antecedentes marcados por la paridad, la polémica y una leve tendencia favorable a los xeneizes.
El primer partido que dirigió fue el 0-0 de 2015 por Copa Libertadores en la Bombonera, suspendido por el episodio del gas pimienta. Ese mismo año arbitró el triunfo Boca por 1-0 como visitante con gol de Nicolás Lodeiro. Y en 2016 volvió a dirigir otro empate sin goles.
En 2022 estuvo presente en dos victorias de Boca, tanto por Copa de la Liga como por Liga Profesional. Y el último antecedente que tuvo fue en 2023, en el triunfo 1-0 de River con gol de Miguel Borja. Un encuentro que terminó en escándalo con siete expulsados tras un polémico penal que derivó en el festejo del Millonario.
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