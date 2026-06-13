Vitinha habló de la foto viral del físico de Cristiano Ronaldo: "No es photoshop"

La figura de Portugal se refirió entre risas a la foto viral del cuerpo del capitán en conferencia de prensa: "Es algo increíble. Tengo 26 años y no estoy así".
Vitinha, uno de los referentes de la Selección de Portugal y bicampeón de la Champions League con el PSG, llenó de elogios a Cristiano Ronaldo y también se refirió a su última foto viral en la playa de Miami en la previa del Mundial 2026 donde se lo vio impecable físicamente.
"Es verdad, es verdad. Te puedo prometer, garantizar que no es photoshop, es así. Es algo increíble que sigue estando así con 41 años. Tengo 26 y no estoy así", fue la respuesta de Vitinha, quien también fue compañero de Lionel Messi durante la temporada 2022-23 en el club francés.
"La verdad, es una prueba más de cómo se dedica, lo importante que es para él estar bien. Fuimos a la playa, disfrutamos un poquito, que es importante también", añadió el mediocampista del PSG, quien comentó: "Sueño con jugar la final del Mundial, así que te firmo jugar una con Argentina".
El portugués de 41 años tiene un físico privilegiado y se prepara para su sexta participación en la Copa del Mundo, logrando un récord que compartirá con Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa. Ahora, con un mediocampo de ensueño y otras figuras, Cristiano sueña con ganar la Copa del Mundo.
Portugal se prepara para su debut en el Mundial 2026. El conjunto de Roberto Martínez encabeza el Grupo K: debutará con República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio en Houston y luego se medirá con Uzbekistán y Colombia.
"Diría que somos aspirantes al título, tenemos un equipo muy fuerte, pero no somos favoritos; no usaría esas palabras. Tenemos que tenerlo presente. Tenemos mucho potencial y debemos ponerlo en práctica".
"Sabemos que tenemos una selección nacional de altísima calidad, con mucho talento y jugadores que militan en los mejores clubes del mundo. Incluso diría que nunca hemos tenido una selección nacional como esta. Pero eso no significa nada en teoría".
“Para mí, haber jugado con los dos más grandes de la historia, Cristiano y Messi, es un placer enorme y ya lo he dicho muchas veces. Aprendí y sigo aprendiendo de los dos y es algo que me va a marcar para toda la vida. En mi opinión y en la de muchos son los mejores de siempre. Un placer enorme y un orgullo tremendo haber jugado con ambos”.
Sobre una eventual final entre portugueses y argentinos afirmó: “Es obvio que me gustaría mucho jugar una final, fuera contra quien fuera. Si tiene que ser Portugal-Argentina, firmo abajo. La final todavía está muy lejos. Primero tenemos que pensar en RD Congo y después más adelante”.
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