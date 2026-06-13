Vitinha habló de la foto viral del físico de Cristiano Ronaldo: "No es photoshop"

Portugal se prepara para su debut en el Mundial 2026. El conjunto de Roberto Martínez encabeza el Grupo K: debutará con República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio en Houston y luego se medirá con Uzbekistán y Colombia.

La foto viral de Cristiano Ronaldo en una playa de Estados Unidos

image

Más frases de Vitinha en conferencia de prensa

"Diría que somos aspirantes al título, tenemos un equipo muy fuerte, pero no somos favoritos; no usaría esas palabras. Tenemos que tenerlo presente. Tenemos mucho potencial y debemos ponerlo en práctica".

"Sabemos que tenemos una selección nacional de altísima calidad, con mucho talento y jugadores que militan en los mejores clubes del mundo. Incluso diría que nunca hemos tenido una selección nacional como esta. Pero eso no significa nada en teoría".

“Para mí, haber jugado con los dos más grandes de la historia, Cristiano y Messi, es un placer enorme y ya lo he dicho muchas veces. Aprendí y sigo aprendiendo de los dos y es algo que me va a marcar para toda la vida. En mi opinión y en la de muchos son los mejores de siempre. Un placer enorme y un orgullo tremendo haber jugado con ambos”.

Sobre una eventual final entre portugueses y argentinos afirmó: “Es obvio que me gustaría mucho jugar una final, fuera contra quien fuera. Si tiene que ser Portugal-Argentina, firmo abajo. La final todavía está muy lejos. Primero tenemos que pensar en RD Congo y después más adelante”.