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Las seis fotos que compartió Messi a días de iniciar otro Mundial con la Selección

El capitán de la Albiceleste realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que mostró su histórico camino en la Copa del Mundo de Alemania 2006 a este sexto en 2026.

A tres días del debut con Argelia en el Mundial 2026, Lionel Messi realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram al mostrar su histórico camino por la Copa del Mundo, de Alemania 2006 a este presente en la histórica edición de 48 países de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las imágenes permiten observar el paso del tiempo en uno de los futbolistas más importantes y queridos de la historia del fútbol a nivel mundial. Desde aquel joven de cabello largo de Alemania 2006 con apenas 18 años hasta el experimentado capitán que se prepara para afrontar una nueva Copa del Mundo tras su consagración en Catar 2022.

Pasando por una de las fotos más emocionantes con Diego Armando Maradona, quien fue su director técnico durante el mundial disputado en Sudáfrica en el año 2010. En ella se los puede ver en una charla en el campo de juego durante una entrada en calor: conversación que aún recuerda con mucho amor para compartirla con todos.

La publicación no tardó en viralizarse y generó una profunda emoción entre los fanáticos, que revivieron algunos de los momentos más importantes de la carrera del rosarino con la Selección Argentina. Compañeros de la Scaloneta, músicos y figuras del espectáculo comentaron el posteo.

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