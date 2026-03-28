Tiger Woods volcó con su camioneta y se negó a pasar una prueba de sustancias

El golfista estadounidense protagonizó un accidente en el estado de Florida. Dio negativo el test de alcoholemia, pero rechazó someterse a un examen de orina. "Tenía signos evidentes de deterioro", dijo el sheriff
El golfista norteamericano Tiger Woods quedó en libertad bajo fianza después de ser detenido por conducir supuestamente bajo el efecto de alguna droga y provocar un accidente de tránsito en Jupiter Island, en Florida (Estados Unidos). Además, se negó a someterse a una prueba legal de orina luego de dar negativo en alcohol.
El campeón de 15 'majors', que estaba preparando su gran regreso para dentro de dos semanas en el Masters de Augusta después de romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025, salió ileso pero volcó su vehículo Land Rover tras intentar adelantar a gran velocidad a un camión con remolque. El accidente ocurrió poco después de las dos de la tarde, hora local, en la misma localidad donde reside el deportista.
Woods salió ileso del incidente, pero los agentes describieron su estado como "letárgico". Fue interrogado en el lugar de los hechos y, posteriormente, se negó a someterse a una prueba de orina. El golfista, de 50 años, permaneció en prisión durante ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza, según confirmaron desde la Oficina del Sheriff del condado de Martin.
El sheriff John Budensiek señaló a los periodistas que Woods también fue acusado de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal. "Los investigadores de conducción bajo los efectos del alcohol acudieron al lugar y el señor Woods mostraba signos evidentes de deterioro. Le hicieron varias pruebas. Él explicó las lesiones y las operaciones a las que se había sometido y lo tuvimos en cuenta, pero le realizaron algunas pruebas exhaustivas en la carretera", explicó.
"Fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin. Allí, e incluso en el lugar de los hechos, realmente no sospechábamos que hubiera alcohol de por medio en este caso, y así resultó ser. El señor Woods dio un resultado de tres ceros en la prueba de alcoholemia, pero cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó, por lo que fue acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente", añadió.
Budensiek sumó que los agentes creían que Woods estaba "bajo los efectos de una medicación". Además, aseguró que el golfista conducía a "alta velocidad" y que su vehículo volcó sobre un costado y luego "se deslizó una distancia considerable antes de detenerse".
El conductor del otro vehículo, que había reducido la velocidad para girar hacia un camino de acceso desde la carretera de dos carriles, tampoco sufrió lesiones.
Este episodio se sumó a una serie de escándalos del golfista. En 2009, estalló su primera controversia pública, cuando tras otro accidente de tránsito en Florida se supo que venía discutiendo con su esposa a raíz de sus infidelidades. Y en 2017, fue arrestado por manejar bajo los efectos de alcohol o drogas.
Finalmente, otro accidente en Los Ángeles en 2021 le provocó múltiples fracturas expuestas en la pierna derecha, que casi pierde.
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