Tiger Woods volcó con su camioneta y se negó a pasar una prueba de sustancias

"Fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin. Allí, e incluso en el lugar de los hechos, realmente no sospechábamos que hubiera alcohol de por medio en este caso, y así resultó ser. El señor Woods dio un resultado de tres ceros en la prueba de alcoholemia, pero cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó, por lo que fue acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente", añadió.

Budensiek sumó que los agentes creían que Woods estaba "bajo los efectos de una medicación". Además, aseguró que el golfista conducía a "alta velocidad" y que su vehículo volcó sobre un costado y luego "se deslizó una distancia considerable antes de detenerse".

El conductor del otro vehículo, que había reducido la velocidad para girar hacia un camino de acceso desde la carretera de dos carriles, tampoco sufrió lesiones.

Este episodio se sumó a una serie de escándalos del golfista. En 2009, estalló su primera controversia pública, cuando tras otro accidente de tránsito en Florida se supo que venía discutiendo con su esposa a raíz de sus infidelidades. Y en 2017, fue arrestado por manejar bajo los efectos de alcohol o drogas.

Finalmente, otro accidente en Los Ángeles en 2021 le provocó múltiples fracturas expuestas en la pierna derecha, que casi pierde.