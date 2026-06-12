Canadá le negó el ingreso a Thomas Partey y Ghana pierde a una de sus figuras

El mediocampista del Villarreal no podrá disputar el debut de Ghana ante Panamá en Toronto luego de que las autoridades canadienses rechazaran su solicitud de visa debido a la causa judicial que enfrenta en Inglaterra.
La Copa del Mundo 2026 sumó una nueva controversia fuera de las canchas. Thomas Partey, una de las principales figuras de Ghana, no podrá estar presente en el estreno de su selección frente a Panamá, ya que Canadá le negó el ingreso al país por los procesos judiciales que enfrenta en el Reino Unido.
El futbolista de 32 años, actualmente en Villarreal, está acusado por la Policía Metropolitana de Londres de siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Aunque se declaró inocente de todas las imputaciones, las autoridades canadienses rechazaron su solicitud de visa y le impidieron viajar desde la concentración ghanesa en Boston hacia Toronto.
La situación fue confirmada por la FIFA mediante un comunicado en el que aclaró que no interviene en los procedimientos migratorios de los países anfitriones. El organismo explicó que la decisión final sobre la emisión de visas y el ingreso al territorio corresponde exclusivamente al gobierno de cada nación organizadora.
Mientras el resto del plantel viajará a Canadá para afrontar el encuentro del próximo 17 de junio ante Panamá, Partey permanecerá en Estados Unidos a la espera de los siguientes compromisos de Ghana en la fase de grupos, frente a Inglaterra y Croacia. El mediocampista se encuentra en libertad bajo fianza y deberá continuar cumpliendo las condiciones impuestas por la Justicia británica mientras avanza el proceso judicial.
El caso representa uno de los episodios más polémicos en los primeros días del Mundial 2026 y supone una baja sensible para Ghana, que afrontará su debut sin uno de los futbolistas más experimentados y determinantes de su plantel. Además, el juicio contra el jugador podría extenderse hasta 2027, por lo que su situación legal seguirá siendo motivo de atención durante los próximos meses.
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