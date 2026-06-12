Canadá le negó el ingreso a Thomas Partey y Ghana pierde a una de sus figuras

El caso representa uno de los episodios más polémicos en los primeros días del Mundial 2026 y supone una baja sensible para Ghana, que afrontará su debut sin uno de los futbolistas más experimentados y determinantes de su plantel. Además, el juicio contra el jugador podría extenderse hasta 2027, por lo que su situación legal seguirá siendo motivo de atención durante los próximos meses.