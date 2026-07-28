Boca se aleja de David Romero y va por un delantero campeón del fútbol argentino

Mientras tanto, Tigre endureció su postura para negociar a David Romero. Además, el interés de clubes europeos elevó su cotización, y según trascendió, Parma habría presentado una oferta de 12 millones de dólares y el propio delantero prioriza la posibilidad de continuar su carrera en Europa, un escenario que aleja al Xeneize de la operación.

Una situación similar ocurre con Luciano Gondou, otro de los atacantes que interesaban al cuerpo técnico. El CSKA Moscú fijó una base de negociación cercana a los 12 millones de dólares, una cifra que Boca considera excesiva para este mercado de pases. Ante ese panorama, Passerini ganó terreno y se perfila como el principal objetivo para reforzar un plantel que necesita con urgencia sumar una referencia de área antes del cierre del libro de pases.