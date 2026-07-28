Boca se aleja de David Romero y va por un delantero campeón del fútbol argentino

Tras considerar elevados los números por el hombre de Tigre, el Xeneize negocia con Belgrano por Lucas Passerini. Además, analiza a Nicolás "Uvita" Fernández, también del Pirata.
Boca aceleró las negociaciones con Belgrano para incorporar a Lucas Passerini y reforzar un ataque condicionado por la lesión de Adam Bareiro y hasta hace poco Milton Giménez. El delantero de 32 años pasó a ocupar el primer lugar en la lista de prioridades luego de que el club considerara demasiado elevadas las pretensiones económicas de Tigre por David Romero. Además, se evalúa la alternativa de Nicolás "Uvita" Fernández, también del Pirata.
Las gestiones entre el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y su par de Belgrano, Luis Fabián Artime, avanzan con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Passerini tiene contrato con el conjunto cordobés hasta diciembre de 2028 y, según aseguró el propio Artime, el club no tiene necesidad de venderlo. "Sé cuánto vale para mí. Hoy es el Haaland sudamericano. Yo lo traje a Belgrano y es un nueve que ha cumplido. Si hay rumores, es porque algo le ven. No tiene cláusula de salida y tiene contrato. Le acabamos de comprar un 15% más de su pase. Aclaro que todavía no tuve una oferta formal", afirmó el dirigente.
El delantero aparece como una opción accesible para Boca por sus características y por el contexto del mercado. Con experiencia en el fútbol argentino y reciente campeón del Torneo Apertura con Belgrano, Passerini se destaca por su juego aéreo, su capacidad para aguantar la pelota de espaldas y su presencia en el área, cualidades que el equipo de Rodolfo Arruabarrena hoy no tiene disponibles por las bajas de sus atacantes. En paralelo, "Uvita" Fernández también fue mencionado durante las conversaciones entre los clubes como una variante ofensiva.
Passerini y Uvita festejando juntos en Belgrano de Córdoba.
Mientras tanto, Tigre endureció su postura para negociar a David Romero. Además, el interés de clubes europeos elevó su cotización, y según trascendió, Parma habría presentado una oferta de 12 millones de dólares y el propio delantero prioriza la posibilidad de continuar su carrera en Europa, un escenario que aleja al Xeneize de la operación.
Una situación similar ocurre con Luciano Gondou, otro de los atacantes que interesaban al cuerpo técnico. El CSKA Moscú fijó una base de negociación cercana a los 12 millones de dólares, una cifra que Boca considera excesiva para este mercado de pases. Ante ese panorama, Passerini ganó terreno y se perfila como el principal objetivo para reforzar un plantel que necesita con urgencia sumar una referencia de área antes del cierre del libro de pases.
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