El tremendo banderazo de los hinchas de Newell's a sus jugadores de cara al clásico

El plantel y Frank Darío Kudelka con su cuerpo técnico salieron al campo de juego a saludar a los simpatizantes y a compartir la celebración con ellos. Un grupo disfrutó del espectáculo del público con tranquilidad y otro, en especial los más jóvenes, se unió al festejo saltando y cantando al ritmo de las tribunas. Claro, 14 de los 30 futbolistas del plantel tienen la identificación de haberse formado en las inferiores de la institución.