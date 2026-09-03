El tremendo banderazo de los hinchas de Newell's a sus jugadores de cara al clásico

La hinchada leprosa brindó un gran espectáculo de motivación a sus futbolistas en el Marcelo Bielsa a días de que el equipo visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
La hinchada de Newell's protagonizó un gran banderazo este jueves en el Marcelo Bielsa para sus jugadores en la previa de la visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura. "El domingo tenemos que ganar", le gritó la gente a los futbolistas en una costumbre de la hinchada de 30 años.
El plantel y Frank Darío Kudelka con su cuerpo técnico salieron al campo de juego a saludar a los simpatizantes y a compartir la celebración con ellos. Un grupo disfrutó del espectáculo del público con tranquilidad y otro, en especial los más jóvenes, se unió al festejo saltando y cantando al ritmo de las tribunas. Claro, 14 de los 30 futbolistas del plantel tienen la identificación de haberse formado en las inferiores de la institución.
Entre el grupo de futbolistas que pisó el césped del Marcelo Bielsa estaba la flamante incorporación, Santiago Solari, quien hoy tuvo su segundo entrenamiento y sería titular el domingo en Arroyito. El ex Racing reemplazaría a Thomas Ríos y compartiría la delantera con Walter Mazzantti y Matías Cóccaro.
El equipo de Kudelka buscará romper una durísima racha en el clásico rosarino: lleva ocho duelos sin conocer la victoria, con seis derrotas y dos empates. En cuanto a su presente deportivo, el equipo está quinto en la Zona A del Clausura, peleando por meterse en los playoffs del certamen local.
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