Unión eliminó a Independiente Rivadavia y avanzó a cuartos

Otro golpe de Unión

En el complemento, el equipo visitante volvió a lastimar cuando el local empezaba a adelantar sus líneas. Mateo Del Blanco encabezó una corrida por la izquierda y habilitó a Cristian Tarragona, que apareció entre los centrales. El delantero controló la pelota y, con un toque largo ante la salida del arquero, definió casi debajo del arco para estirar la ventaja.

El descuento mendocino llegó a los 24 minutos. Gonzalo Ríos recibió de Sebastián Villa, envió un centro rasante al área y Fabrizio Sartori apareció para empujarla a la red. La acción fue revisada por el VAR por una supuesta posición adelantada de Alex Arce, aunque finalmente el árbitro convalidó el tanto al considerar que el delantero paraguayo no interfería en la visión del arquero.

Con el 2 a 1, Independiente Rivadavia se lanzó con decisión en busca del empate. Empujó con intensidad, adelantó a sus hombres y fue inclinando la cancha, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. Del otro lado, Unión respondió con firmeza defensiva y sostuvo la ventaja con un bloque compacto que resistió la presión.

Incluso tuvo la posibilidad de sentenciar la serie. Tarragona dispuso de un mano a mano que no pudo resolver y, más tarde, Del Blanco llegó a convertir el tercero tras eludir al arquero fuera del área y definir con el arco vacío. Sin embargo, el VAR detectó una mano previa y la conquista fue anulada.

Nada alteró el desenlace. Unión aguantó hasta el final, consumó uno de los grandes golpes de esta instancia y dejó en el camino a un rival que había terminado entre los mejores de la etapa regular. El premio fue grande: el pase a cuartos y la confirmación de que el equipo santafesino sigue en carrera con argumentos propios.