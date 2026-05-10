Unión eliminó a Independiente Rivadavia y avanzó a cuartos

Unión gabó 2 a 1 y dejó en el camino a uno de los mejores equipos de la fase regular y se metió entre los ocho mejores del Torneo Apertura
Unión de Santa Fe volvió a dar un paso importante en los playoffs del Torneo Apertura. En una noche de carácter y eficacia, derrotó 2 a 1 a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza y se metió en los cuartos de final, donde enfrentará a Belgrano de Córdoba.
El conjunto santafesino llegaba con el desafío de medirse ante uno de los equipos de mejor rendimiento en la fase regular, pero desde el arranque mostró personalidad para discutir el protagonismo. Ordenado en todas sus líneas, intenso en la recuperación y preciso para aprovechar los espacios, el Tatengue construyó una victoria de alto valor.
La apertura del marcador llegó en el momento justo y con una definición de gran factura. Brahian Cuello recibió sobre la derecha un pase bombeado de Palacios y, sin dejarla caer, sacó una volea potente que dejó sin reacción al arquero local. El gol reforzó la confianza de Unión, que mantuvo el control emocional del partido y obligó a Independiente Rivadavia a jugar incómodo.
En el complemento, el equipo visitante volvió a lastimar cuando el local empezaba a adelantar sus líneas. Mateo Del Blanco encabezó una corrida por la izquierda y habilitó a Cristian Tarragona, que apareció entre los centrales. El delantero controló la pelota y, con un toque largo ante la salida del arquero, definió casi debajo del arco para estirar la ventaja.
El descuento mendocino llegó a los 24 minutos. Gonzalo Ríos recibió de Sebastián Villa, envió un centro rasante al área y Fabrizio Sartori apareció para empujarla a la red. La acción fue revisada por el VAR por una supuesta posición adelantada de Alex Arce, aunque finalmente el árbitro convalidó el tanto al considerar que el delantero paraguayo no interfería en la visión del arquero.
Con el 2 a 1, Independiente Rivadavia se lanzó con decisión en busca del empate. Empujó con intensidad, adelantó a sus hombres y fue inclinando la cancha, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. Del otro lado, Unión respondió con firmeza defensiva y sostuvo la ventaja con un bloque compacto que resistió la presión.
Incluso tuvo la posibilidad de sentenciar la serie. Tarragona dispuso de un mano a mano que no pudo resolver y, más tarde, Del Blanco llegó a convertir el tercero tras eludir al arquero fuera del área y definir con el arco vacío. Sin embargo, el VAR detectó una mano previa y la conquista fue anulada.
Nada alteró el desenlace. Unión aguantó hasta el final, consumó uno de los grandes golpes de esta instancia y dejó en el camino a un rival que había terminado entre los mejores de la etapa regular. El premio fue grande: el pase a cuartos y la confirmación de que el equipo santafesino sigue en carrera con argumentos propios.
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