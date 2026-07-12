Unos 200.000 hinchas ya pasaron por los Fan Fest que organiza la Ciudad

A lo largo de la Copa del Mundo, los fanáticos vieron en pantalla gigante los triunfos de la Selección Argentina, que se metió en las semifinales. Anoche hubo 20.000 fanáticos en plaza Seeber, frente al Monumento a los Españoles.
Desde que arrancó el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, 200.000 hinchas ya pasaron por los Fan Fest que organiza la Ciudad con la ilusión de repetir el título logrado por la Selección Argentina en Qatar 2022.
El Fan Fest está en la plaza Seeber, frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Anoche, ya en la madrugada, 20.000 hinchas vieron en la pantalla gigante cómo el equipo que dirige Lionel Scaloni se metió en las semifinales del Mundial con una festejada victoria por 3 a 1 ante Suiza.
Y hubo otro “Modo Hincha", la propuesta que lleva los partidos a los barrios porteños, en el Parque Los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery), donde se juntaron más de 5.000 fanáticos.
En ambos lugares se pudo ver también el partido entre Inglaterra y Noruega, con el triunfo inglés. El miércoles, a las 16, la Scaloneta se cruzará en Atlanta con Inglaterra.
Plaza Seeber tuvo el ambiente ideal para compartir el partido con familiares y amigos, más bares, cafés y restaurantes que ofrecieron promociones, ambientaciones temáticas, sorteos, y además shows para hinchar por los campeones del mundo.
La iniciativa de la Ciudad celebra el fútbol y, a la vez, impulsa a Buenos Aires, que será la Capital Mundial del Deporte 2027.
comentar