Unos 200.000 hinchas ya pasaron por los Fan Fest que organiza la Ciudad

Plaza Seeber tuvo el ambiente ideal para compartir el partido con familiares y amigos, más bares, cafés y restaurantes que ofrecieron promociones, ambientaciones temáticas, sorteos, y además shows para hinchar por los campeones del mundo.

La iniciativa de la Ciudad celebra el fútbol y, a la vez, impulsa a Buenos Aires, que será la Capital Mundial del Deporte 2027.