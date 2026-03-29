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Valentín Perrone perdió su primer triunfo en Moto3 en la última curva en Austin

El argentino lideraba en el final del GP de Estados Unidos, pero una maniobra en el cierre lo relegó al cuarto puesto.

El argentino Valentín Perrone estuvo a metros de lograr su primera victoria en el Mundial de Moto3, pero terminó 4º tras una definición ajustada en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin. El piloto llegó como líder a la última curva, pero una maniobra de su compañero de equipo, Álvaro Carpe, lo dejó sin chances de podio.

En la última vuelta, Perrone peleaba mano a mano con Carpe, Guido Pini y Máximo Quiles. El español intentó un sobrepaso por dentro en la curva final, se fue ancho y arrastró al argentino, lo que permitió que Pini y Quiles aprovecharan la maniobra para superarlos, definir la carrera a su favor y dejar a la dupla de Red Bull Tech3 en tercer y cuarto lugar.

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Pese al resultado, el desempeño de Perrone fue sólido durante todo el fin de semana. Largó desde la tercera posición, se mantuvo en el grupo de punta y gestionó la carrera hasta llegar con chances concretas de ganar. La maniobra final terminó por frustrar una victoria que parecía al alcance.

La maniobra final en la que Perrone perdió la punta y quedó 4º

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“Merecíamos la victoria, pero así son las carreras”, expresó el piloto tras la competencia, en la que destacó el trabajo de su equipo y su rendimiento en pista. Con este resultado, se ubica tercero en el campeonato con 38 puntos, a 27 del líder Quiles.

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