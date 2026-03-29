Valentín Perrone perdió su primer triunfo en Moto3 en la última curva en Austin

En la última vuelta, Perrone peleaba mano a mano con Carpe, Guido Pini y Máximo Quiles. El español intentó un sobrepaso por dentro en la curva final, se fue ancho y arrastró al argentino, lo que permitió que Pini y Quiles aprovecharan la maniobra para superarlos, definir la carrera a su favor y dejar a la dupla de Red Bull Tech3 en tercer y cuarto lugar.