Venezuela salió por primera vez en la historia campeón mundial de béisbol

En un país donde el béisbol es el deporte más popular, Venezuela coronó un torneo soñado al imponerse ante el gran candidato en su propio territorio, en un contexto marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Potencia histórica en esta disciplina, el conjunto venezolano tenía como mejor resultado previo el tercer puesto obtenido en 2009. Ese antecedente quedó atrás tras dos semanas memorables: pese a una única caída frente a República Dominicana en la fase inicial, eliminó al Japón de Shohei Ohtani último campeón en cuartos de final y luego venció a Italia para meterse en la definición.

“No se esperaba que llegáramos hasta acá, muchos no confiaban en nosotros, pero nosotros sí creímos y cumplimos”, expresó con emoción Maikel García, elegido MVP del certamen.

“El país lo necesitaba... Es un proceso duro para la gente de Venezuela”, agregó el jugador de los Reales de Kansas City. “Nosotros salimos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos y por todos los venezolanos que están fuera del país”.

VENEZUELA BEISBOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insinuar que Venezuela podría convertirse en un nuevo estado tras la derrota de su selección ante el conjunto sudamericano.

“Statehood”, publicó en su cuenta de Truth Social luego de la final.

El mensaje retomó el tono irónico de un comentario previo, cuando tras la victoria venezolana en semifinales había señalado: “Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar el título conseguido.

“He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar”, comunicó en su cuenta de X.

Además, convocó a la población a participar de un “gran concierto”, aunque no brindó mayores precisiones sobre el evento.