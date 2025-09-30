Video: Terence Crawford fue detenido a punta de pistola en un confuso episodio

El incidente ocurrió tan solo unas horas después del homenaje oficial que recibió Crawford, con desfile incluido, por haber destronado a Saúl "Canelo" Álvarez y quedarse con sus cuatro cinturones. De acuerdo al informe policial, los agentes detuvieron el vehículo por conducción imprudente en la intersección de North 12th y Capitol Avenue.

Al acercarse al coche, los oficiales observaron un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que motivó que ordenaran a los cuatro ocupantes salir del vehículo a punta de pistola. La situación, que fue registrada en video por transeúntes, generó un fuerte revuelo en redes sociales.

Embed Terence Bud Crawford, boxer who made history to become undisputed in three different divisions...just had his hometown parade celebration, received the key to the city and celebrated his birthday was held at gunpoint while being pulled over by Ohama police pic.twitter.com/UMr4B2RBgQ — 4DaCulture (@CultureRiz) September 28, 2025

Más tarde, las autoridades confirmaron que quien manejaba el auto era Terence Crawford. Le labraron una citación por conducción temeraria, aunque se aclaró que el arma hallada pertenecía a un miembro de su equipo de seguridad y estaba registrada legalmente, al igual que las armas que portaban los demás acompañantes.

El alcalde de Omaha, John Ewing, se refirió públicamente al tema y aseguró haber conversado con Crawford luego del operativo. Además, comunicó que el jefe de policía, Todd Schmaderer, ordenó una investigación interna para revisar el accionar de los efectivos.

Ewing pidió calma a la población y garantizó total transparencia durante el proceso: “Tendremos una investigación completa y seremos totalmente transparentes”. A su vez, resaltó la figura del boxeador como referente local: “Es un gran embajador de la ciudad y un modelo a seguir para los jóvenes”.

Actualmente, las autoridades locales están analizando las grabaciones de las cámaras corporales de los policías involucrados y se prevé una reunión con altos mandos de la fuerza para evaluar lo sucedido en profundidad.