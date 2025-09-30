Video: Terence Crawford fue detenido a punta de pistola en un confuso episodio

El campeón mundial de boxeo fue parado por la policía mientras conducía su auto y, al observar una pistola al lado suyo que era de su personal de seguridad, los oficiales lo apuntaron y obligaron a salir del vehículo.
A pocos días de vencer a Canelo Álvarez y transformarse en el nuevo campeón mundial de boxeo de la categoría de los supermedianos, Terence Crawford fue protagonista de un confuso episodio en donde fue detenido a punta de pistola mientras conducía su auto en su ciudad natal Omaha y que fue grabado por testigos.
El incidente ocurrió tan solo unas horas después del homenaje oficial que recibió Crawford, con desfile incluido, por haber destronado a Saúl "Canelo" Álvarez y quedarse con sus cuatro cinturones. De acuerdo al informe policial, los agentes detuvieron el vehículo por conducción imprudente en la intersección de North 12th y Capitol Avenue.
Al acercarse al coche, los oficiales observaron un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que motivó que ordenaran a los cuatro ocupantes salir del vehículo a punta de pistola. La situación, que fue registrada en video por transeúntes, generó un fuerte revuelo en redes sociales.
Más tarde, las autoridades confirmaron que quien manejaba el auto era Terence Crawford. Le labraron una citación por conducción temeraria, aunque se aclaró que el arma hallada pertenecía a un miembro de su equipo de seguridad y estaba registrada legalmente, al igual que las armas que portaban los demás acompañantes.
El alcalde de Omaha, John Ewing, se refirió públicamente al tema y aseguró haber conversado con Crawford luego del operativo. Además, comunicó que el jefe de policía, Todd Schmaderer, ordenó una investigación interna para revisar el accionar de los efectivos.
Ewing pidió calma a la población y garantizó total transparencia durante el proceso: “Tendremos una investigación completa y seremos totalmente transparentes”. A su vez, resaltó la figura del boxeador como referente local: “Es un gran embajador de la ciudad y un modelo a seguir para los jóvenes”.
Actualmente, las autoridades locales están analizando las grabaciones de las cámaras corporales de los policías involucrados y se prevé una reunión con altos mandos de la fuerza para evaluar lo sucedido en profundidad.
