Deportes |

Violencia en un partido de básquet amateur: codazo en la nuca y pisotón en la cabeza

Santiago Corbalán Olivera, jugador del Colegio de Abogados de San Isidro, tuvo una grave actitud antideportiva y fue expulsado de por vida del torneo "básquet entre amigos".

Un encuentro recreativo de básquet en Villa Devoto terminó en escándalo luego de una agresión que se viralizó en redes sociales. Durante el torneo “Básquet Entre Amigos” (BEA), un jugador golpeó por la espalda a un rival y, cuando este cayó al suelo, le dio un fuerte pisotón en la cabeza.

La secuencia ocurrió el domingo 28 de septiembre en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en el duelo entre Tercer Tiempo y el Colegio de Abogados de San Isidro. En ese momento, el marcador favorecía al CASI por 38-37 y las cámaras del conjunto Tercer Tiempo registraron toda la violenta acción.

En las imágenes se observa cómo, tras una cortina ciega, el número 4 del CASI lanzó un codazo a la nuca de su oponente y luego lo pisó en la cabeza. El árbitro sancionó la falta antideportiva pero no alcanzó para evitar la reacción de una gresca generalizada que obligó a suspender el partido.

Embed

ADEMÁS: Enzo Fernández fue agredido por hinchas de Benfica ¡y lo defendió José Mourinho!

Horas más tarde, el Tribunal de Disciplina de la BEA anunció sanciones contundentes. Santiago Corbalán Olivera, protagonista del ataque, fue expulsado de manera definitiva de todas las competencias por “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”. Además, se le dio por perdido el partido a su equipo, que cayó por 20-0.

Las sanciones no se limitaron al agresor principal. Tres jugadores de Tercer Tiempo —Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil— recibieron cuatro fechas de suspensión por agredir físicamente a rivales durante la pelea. Al mismo tiempo, ambos equipos fueron amonestados por “participación masiva” en la riña que interrumpió el juego.

En paralelo, la organización difundió un comunicado oficial. Allí, la Asociación Civil Básquet Entre Amigos repudió los hechos y expresó: “Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia”.

El mensaje también incluyó un respaldo al afectado: “Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario”. Asimismo, agradecieron el apoyo de instituciones y equipos que sostienen el espíritu del certamen, basado en la amistad y el respeto.

Finalmente, la BEA reafirmó su postura contra este tipo de episodios: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento para todos y todas”.

ADEMÁS: Chiquito Romero rompió el silencio: "Extraño mucho el arco de Boca"

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados