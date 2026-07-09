Wimbledon 2026: hora y dónde ver en vivo las semifinales del Grand Slam

El cuadro masculino del campeonato británico definirá este viernes a los dos finalistas con duelos de alto nivel, entre el campeón vigente, una leyenda del tenis y la gran sorpresa del torneo.
Wimbledon 2026 conocerá este viernes a los finalistas del cuadro masculino con una jornada que reunirá a cuatro protagonistas de perfiles muy distintos en el Centre Court del All England Club. La actividad comenzará a las 9.30 (hora de Argentina) con el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el británico Arthur Fery, mientras que a continuación será el turno del esperado cruce entre el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título, y el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón del certamen. Ambos duelos podrán verse por ESPN y Disney+.
El partido que cerrará la jornada acaparará la mayor atención por el enfrentamiento entre el líder del ranking ATP y una de las máximas leyendas de la historia del tenis. Sinner buscará regresar a la final para defender la corona conquistada el año pasado, mientras que Djokovic intentará alcanzar una nueva definición en Londres a los 39 años y seguir acercándose al récord de ocho títulos que ostenta Roger Federer. El serbio, además, llega con el antecedente favorable de haber derrotado al italiano en las semifinales del Abierto de Australia de esta temporada.
La primera semifinal tendrá como protagonista a Arthur Fery, la gran revelación del torneo. El británico, que ingresó al cuadro principal gracias a una invitación, comenzó Wimbledon fuera del Top 100 y ya aseguró un importante salto en el ranking tras eliminar, entre otros, al italiano Flavio Cobolli en los cuartos de final. Del otro lado estará Zverev, reciente campeón de Roland Garros, que atraviesa la mejor actuación de su carrera sobre el césped londinense después de romper la barrera de los cuartos de final con una victoria sobre Taylor Fritz.
Sinner también debió superar un comienzo exigente en el torneo. En su debut necesitó cinco sets para vencer al serbio Miomir Kecmanovic en un encuentro marcado por una caída que le provocó una lesión en el pie y encendió las alarmas. Sin embargo, el italiano elevó su nivel de manera considerable en las rondas siguientes y llegó a las semifinales sin volver a ceder un solo set frente a Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki y Jan-Lennard Struff.
Djokovic, por su parte, volvió a demostrar su vigencia al superar en más de cinco horas al canadiense Felix Auger-Aliassime para meterse una vez más entre los cuatro mejores de Wimbledon. El serbio ya suma 107 victorias en el All England Club, superando las 105 de Federer, y ahora buscará seguir escribiendo su historia en el torneo con el objetivo de igualar el récord de ocho coronas y disputar una nueva final de Grand Slam demostrando su increíble vigencia.
comentar