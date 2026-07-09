Wimbledon 2026: hora y dónde ver en vivo las semifinales del Grand Slam

La primera semifinal tendrá como protagonista a Arthur Fery, la gran revelación del torneo. El británico, que ingresó al cuadro principal gracias a una invitación, comenzó Wimbledon fuera del Top 100 y ya aseguró un importante salto en el ranking tras eliminar, entre otros, al italiano Flavio Cobolli en los cuartos de final. Del otro lado estará Zverev, reciente campeón de Roland Garros, que atraviesa la mejor actuación de su carrera sobre el césped londinense después de romper la barrera de los cuartos de final con una victoria sobre Taylor Fritz.