A pesar de las promociones, las ventas por el Día del Padre volvieron a caer

Bajaron el 0,3% en comparación con 2025 y acumularon su cuarto año consecutivo en retroceso, según relevamiento de CAME. Cuál fue el ticket promedio y qué rubros sintieron el impacto de la caída.
Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron el 0,3% frente a 2025, medidas a precios constantes, al exhibir un menor poder de compra que no logró ser compensado por las promociones. Así lo señaló un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las compras por la celebración en honor a los padres, indicó el informe, reflejaron “el impacto del enfriamiento del consumo”, a pesar de que “más del 80% de los comercios realizaron promociones especiales”. El ticket promedio fue de $78.986 y las operaciones se concentraron en su mayoría en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta.
"Por cuarto año consecutivo, la evolución de las ventas minoristas por el Día del Padre se mantuvo en terreno negativo, evidenciando un letargo persistente en el consumo asociado a esta festividad. La contracción del 0,3% registrada en esta oportunidad se añade a las caídas previas del 1,7% en 2025 y del 10,2% en 2024 y el 1,2% en 2023, ratificando una racha marcadamente compleja para el sector comercial en una de las fechas más importantes de su calendario", explicaron desde CAME.
También precisaron que “las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado”, pero señalaron que “la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores”.
En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% de los encuestados en el relevamiento señaló que el Día del Padre tuvo un impacto moderado, un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo. Y en los extremos, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.
Al igual que el patrón observado en 2025, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo. Esta reactivación estuvo liderada por los rubros de Librería e Indumentaria, los cuales anotaron un avance del 2,1% en la comparación interanual, seguidos con incrementos más sutiles por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).
En la vereda de enfrente, la contracción más severa se concentró en el segmento de Equipos periféricos, accesorios y celulares, que acusó un desplome del 6,1%; secundado por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%.
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