El Gobierno envía al Congreso el proyecto de una nueva ley de sociedades

La iniciativa de suma al paquete que ya remitió el Ejecutivo la semana anterior. La reforma le daría más poder al estatuto de una empresa.
El gobierno de Javier Miei confirmó que enviará al Congreso de la Nación una nueva ley de sociedades, que se sumará al paquete de cuatro proyectos que ya fueron remitidos la semana anterior por el Ejecutivo, como el Súper RIGI.
Fuentes oficiales informaron que algunos los principales puntos de la nueva ley de Sociedades, en el que trabajaron el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger , con la colaborarción de la cartera de Justicia, de Juan Mahiques, conteplará que las organizaciones puedan someter sus conflictos internos al derecho extranjero e incluso a pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la Justicia ordinaria.
Según infrmaron fuentes del Gobierno aseguran que junio tendrá “alta actividad” en el Congreso de la Nación, luego de meses de escasas reuniones plenarias y en medio de la investigación que lleva adelante la justicia sobre el Jefe de Gabinete Manuel Adorni , junto con las internas que estallaron en el espacio libertario.
Uno de los principales cambios que introduce el proyecto oficial es que le dará más poder al estatuto de la compañía, ya que pasa a ser el órgano que “manda” sobre las sociedades.
“Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, detallaron.
También señalaron el objeto social sea “amplio y plural”, y que no haya obligación de conexidad entre las distintas actividades. “Si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”, plantearon en la Casa Rosada y afirmaron también que con el texto oficialista se buscarán eliminar las “trabas burocráticas” de los registros.
Además, las sociedades quedarán habilitadas para someter sus conflictos internos al derecho extranjero. También a pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la Justicia ordinaria.
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