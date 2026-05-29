El Gobierno envía al Congreso el proyecto de una nueva ley de sociedades

2026_02_Diputados34.jpg-scaled LLA encara una semana clave en el Congreso con el objetivo de reunir apoyos para la denominada ley de Propiedad Privada,

Los principales cambios en la ley de sociedades

Uno de los principales cambios que introduce el proyecto oficial es que le dará más poder al estatuto de la compañía, ya que pasa a ser el órgano que “manda” sobre las sociedades.

“Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, detallaron.

También señalaron el objeto social sea “amplio y plural”, y que no haya obligación de conexidad entre las distintas actividades. “Si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”, plantearon en la Casa Rosada y afirmaron también que con el texto oficialista se buscarán eliminar las “trabas burocráticas” de los registros.

Además, las sociedades quedarán habilitadas para someter sus conflictos internos al derecho extranjero. También a pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la Justicia ordinaria.