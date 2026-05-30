Aumenta el colectivo en CABA y la Provincia: cuánto costará el boleto

Los colectivos pasaban a cuentagotas y la cola en las paradas aumentaba igual que el malhumor de los usuarios. Los usuarios de transporte público sufrirán un nuevo golpe en sus bolsillos.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la actualización apunta a recomponer el atraso tarifario y reducir el nivel de subsidios, dado que actualmente la Ciudad cubre cerca del 70% del costo del sistema de colectivos y destina unos 390 millones de dólares al año para sostener el transporte público, de los cuales 170 millones corresponden a colectivos y 220 millones al subte.

Los colectivos de jurisdicción nacional siguen un esquema distinto de actualización, debido a que se les había aplicado un incremento el 18 de mayo, cuando el boleto mínimo pasó a $714, y el próximo ajuste será del 2% el 15 de junio, jornada en la que el boleto mínimo se irá a $728,28, previéndose otro incremento similar en julio.

En tanto, el cronograma de incrementos para los trenes continuará con subas del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

subtes_liberan-molinetesjpg La tarifa del subte aumentará también desde el lunes 1º de julio.

Aumentan el subte y los peajes

Junto con los incrementos en el boleto de colectivo, también habrá un ajuste en el pasaje de subte, que aumentará de $1.490 a $1.558.

A su vez, los peajes en hora pico se irán de $6.121,62 a $6.280,78 en la autopista Perito Moreno y 25 de Mayo; y de $2.544,99 a $2.611,15 en la Illia. Según el gobierno de la Ciudad, este incremento está argumentado en la necesidad de mantenimiento de la red vial y la actualización de costos.

Autopistas Urbanas (AUSA) administra 29 kilómetros de trazas con peaje y otros 21 kilómetros libres, encontrándose entre estos últimos las avenidas Cantilo y Lugones, y las autopistas Dellepiane, Cámpora y 9 de Julio Sur, cuyos ingresos permiten financiar trabajos de repavimentación, iluminación, señalización y mantenimiento general.

Además, dejarán de funcionar las últimas cabinas de pago manual en la autopista 25 de Mayo, con lo que todo el sistema porteño operará con la modalidad Free Flow y con registro de Telepase obligatorio.