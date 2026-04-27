El consumo masivo se hundió en marzo y sufrió el mayor retroceso en 14 meses

En los autoservicios independientes, la caída fue aún más pronunciada en los perecederos, que retrocedieron un 14,4%, mientras que las bebidas sin alcohol bajaron un 9,8%. En contraste, el rubro de alimentos registró una leve suba cercana al 1%.

Los dueños de los supermercados, en alerta por el aumento de las tasas que cobran los municipios. En supermercados, la caída fue del 7,7% interanual durante marzo.

En contrapartida, el comercio electrónico continúa en crecimiento, con un aumento del 34,3%, impulsado por cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, su participación sigue siendo reducida y no alcanza a compensar la caída en los canales tradicionales.

Si se consideran en conjunto los supermercados y autoservicios, la contracción del consumo fue más intensa, con una baja del 6,1% en marzo.

Finalmente, el nivel de consumo masivo en marzo se ubicó en el 89%, tomando como base enero de 2023, lo que representa una caída de 22 puntos porcentuales respecto de diciembre de ese mismo año.

"El precio promedio ponderado del consumo masivo, en su medición interanual, arroja una variación de 20,4%, bastante por debajo del IPC cuyo valor, en el mismo periodo de comparación, fue de 32,6%", destacaron desde la consultora liderada por Osvaldo del Río.