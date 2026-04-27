El consumo masivo se hundió en marzo y sufrió el mayor retroceso en 14 meses

La caída se ubicó en el 5,1% interanual durante el tercer mes. Y en el acumulado del primer trimestre, alcanzó el 3,1%. Cuáles fueron los canales que registraron las bajas más pronunciadas.
El consumo masivo sigue sin mostrar señales de recuperación. En marzo mostró una caída del 5,1% respecto al mismo mes de 2025, marcando así su peor desempeño en los últimos 14 meses. En el acumulado del primer trimestre, la baja alcanza el 3,1%, de acuerdo con datos de Scentia.
No obstante, en la comparación mensual se observó una mejora del 6,1%, impulsada sobre todo por el incremento en las ventas de supermercados, mayoristas y autoservicios.
En términos interanuales, las mayores caídas se registraron en los canales mayoristas (-8,8%), supermercados (-7%) y autoservicios independientes (-5,1%). Sin embargo, durante el primer trimestre estos descensos se moderaron, ubicándose en -4,5%, -5,4% y -4,4%, respectivamente.
Dentro del segmento de supermercados, los rubros más afectados fueron los productos perecederos (-10,6%), las bebidas sin alcohol (-10,4%) y las bebidas alcohólicas (-8,5%). Por su parte, el rubro de alimentos registró un desplome del 5,3%.
En los autoservicios independientes, la caída fue aún más pronunciada en los perecederos, que retrocedieron un 14,4%, mientras que las bebidas sin alcohol bajaron un 9,8%. En contraste, el rubro de alimentos registró una leve suba cercana al 1%.
En contrapartida, el comercio electrónico continúa en crecimiento, con un aumento del 34,3%, impulsado por cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, su participación sigue siendo reducida y no alcanza a compensar la caída en los canales tradicionales.
Si se consideran en conjunto los supermercados y autoservicios, la contracción del consumo fue más intensa, con una baja del 6,1% en marzo.
Finalmente, el nivel de consumo masivo en marzo se ubicó en el 89%, tomando como base enero de 2023, lo que representa una caída de 22 puntos porcentuales respecto de diciembre de ese mismo año.
"El precio promedio ponderado del consumo masivo, en su medición interanual, arroja una variación de 20,4%, bastante por debajo del IPC cuyo valor, en el mismo periodo de comparación, fue de 32,6%", destacaron desde la consultora liderada por Osvaldo del Río.
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