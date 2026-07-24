El Gobierno extendió la habilitación para que circulen colectivos con más de 10 años de antigüedad

La medida alcanza a 559 unidades interurbanas modelo 2012, que podrán seguir circulando hasta el 31 de diciembre con revisión técnica obligatoria cada tres meses.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación para que circulen los colectivos interurbanos de jurisdicción nacional modelo 2012 que ya superaron el límite de antigüedad previsto por la legislación vigente. La medida alcanza a 559 unidades y establece como condición que deberán realizar una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses.
La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 654/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo y Diego Santilli. La norma extiende por un año la autorización para que estos vehículos continúen prestando servicio, pese a haber excedido los diez años de uso permitidos por la Ley Nacional de Tránsito.
La prórroga beneficia únicamente a las unidades que estaban habilitadas al 1° de enero de 2026 e inscriptas en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.
La Ley 24.449 establece que los vehículos destinados al transporte de pasajeros no pueden superar los diez años de antigüedad, salvo que una reglamentación específica disponga excepciones. En 2024, el Decreto 883 había permitido extender ese límite bajo condiciones especiales de fiscalización, beneficio que para los modelos 2012 venció a comienzos de este año.
Según un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al 30 de abril de 2026 seguían en operación 559 colectivos modelo 2012, y su permanencia "no altera significativamente la antigüedad promedio del parque automotor". Por ese motivo, el organismo consideró técnicamente viable extender la autorización, siempre que las unidades sean sometidas a controles técnicos trimestrales.
Además, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial concluyó que no existen impedimentos técnicos para mantener la circulación de estos vehículos durante un año más. El dictamen sostiene que el estado de conservación y mantenimiento de cada unidad resulta un criterio más adecuado que la antigüedad por sí sola para determinar su aptitud para prestar servicio.
La medida también responde a un pedido presentado por diputados de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, quienes impulsan un proyecto para modificar de manera permanente el régimen de antigüedad máxima permitido para los colectivos de pasajeros.
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