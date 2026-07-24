El Gobierno extendió la habilitación para que circulen colectivos con más de 10 años de antigüedad

Según un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al 30 de abril de 2026 seguían en operación 559 colectivos modelo 2012, y su permanencia "no altera significativamente la antigüedad promedio del parque automotor". Por ese motivo, el organismo consideró técnicamente viable extender la autorización, siempre que las unidades sean sometidas a controles técnicos trimestrales.

Además, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial concluyó que no existen impedimentos técnicos para mantener la circulación de estos vehículos durante un año más. El dictamen sostiene que el estado de conservación y mantenimiento de cada unidad resulta un criterio más adecuado que la antigüedad por sí sola para determinar su aptitud para prestar servicio.

La medida también responde a un pedido presentado por diputados de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, quienes impulsan un proyecto para modificar de manera permanente el régimen de antigüedad máxima permitido para los colectivos de pasajeros.