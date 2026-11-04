Caputo dijo no habrá cambios por la derrota de Trump, pero subió el Riesgo País

Mientras que los ADRs argentinos operan mixtos con bajas de hasta 7% lideradas por YPF. A su vez, los demás papeles energéticos tienen un magro desempeño: Pampa Energía (-3,4%), Central Puerto (-2,8%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,9%). En el otro extremo, Loma Negra sube 0,8%.

La intervención de Caputo en el Fundación Fiel

Durante una charla que organizó la Fundación FIEL, el ministro resaltó que hoy “los fundamentals de Argentina son sólidos” y que no hay motivos para esperar que el año que viene haya una apuesta contra el peso.

Aseguró que el Gobierno está preparado para enfrentar un eventual escenario de presión cambiaria y mandó una advertencia: “Si vienen, les vamos a tener que pegar otro cascotazo”.

En ese sentido, lamentó que la movida financiera de 2025 le permitió al Banco Central ganar US$2.000 millones por la especulación en su contra, porque consideró que hubiese sido mejor que ese dinero se hubiera destinado a la inversión.

“La gente que intentó apostar contra el peso debiera haber entendido que por algo esta vez no lo lograron. Es evidente que hay un programa detrás que es cada vez más sólido. Se compraron US$16.000 millones y no se imprimieron pesos, y tenemos el swap con Estados Unidos”, recalcó.

El ministro aprovechó la ocasión para reiterar que el tipo de cambio no está atrasado y enfatizó que “como variable que influye en la competitividad, es la que menos influye”.

Insistió en que el problema es el costo financiero y ejemplificó: “Una pyme se financia al 80% cuando la tasa es de 25%. Hay que lograr que se financie a 35/40, que sería equivalente a que le subamos el tipo de cambio a $ 2.100”.

Caputo también apuntó a los costos logísticos y reiteró que buscará corregirlos con las concesiones viales. Estimó que, cuando se complete el proceso, la baja de costos podría ser de entre el 10 y el 30%.

El jefe del Palacio de Hacienda dijo que el tipo de cambio real es endógeno, producto de la política económica en general, incluyendo la situación fiscal y monetaria.

Afirmó que el hecho de que las exportaciones estén en niveles récord confirma la posición oficial de que el tipo de cambio no está apreciado. “Cada vez habrá más incentivos para que cada vez haya más dólares”, subrayó.

Caputo en la fundación Fiel.

Por otro lado, evaluó que “si la gente piensa que el año próximo habrá volatilidad, ya estaría pasando. Cuánta gente pensó que, porque ayer habían ganado los demócratas, hoy iba a ser un miércoles negro en los mercados, pero se levantaron a la mañana y el S&P 500 subió 1,5% porque el mercado ya se había adelantado”.

Caputo también apuntó contra colegas que cuestionan el plan económico y que, a su juicio, cambiaron de opinión. “Me gusta escuchar economistas que flaquean y apuestan a volver a las andadas”, lanzó el ministro.