Caputo, sobre la inflación de febrero: "Esperábamos el dato"

El Ministro de Economía se refirió a los datos informados este jueves por el Indec y aseguró que el 2,9% se debe al aumento de la carne y de las tarifas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este viernes que desde el Gobierno nacional “esperabamos ese dato" de la inflación de 2,9 % de febrero porque “la suba de la carne pegó y la de tarifas también” .
“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo Caputo en declaraciones a la señal Todo Noticias (TN).
“Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa”, dijo Caputo. Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”.
En tal sentido, sumó que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano la inflación llegará a niveles internacionales” y marcó que es muy difícil predecir los índices, pero dijo no preocuparle, si no es en agosto, será septiembre u octubre llegar a la inflación cero.
Caputo aseguró que la situación económica de la gente "está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la está pasando bien” y que desde el Gobierno "somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”.
Por otro lado, el funcionario aseguró que “Argentina es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios. Cambió la imagen" que tenían los ombres de empresa sobre el país.
También dijo que “todos sacamos el país adelante”, en relación al Gobierno nacional, provinciales, municipales y la gente, y consideró que “si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”.
Luis Caputo, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego del polémico viaje de la esposa del funcionario con la comitiva oficial en la gira por Nueva York y sostuvo que “lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”.
“Creo en Manuel, lo banco a muerte”, dijo el funcionario, quien remarcó que no hubo costos para el Estado y que el traslado de Bettina Angeletti no generó un problema en el Gobierno, incluso, descartó que sea un problema moral y ético para la gestión libertaria e insistió en que el ministro coordinador es “un funcionario honesto”.
“Es una persona extraordinaria. uimos a mostrar oportunidades e inversión, el periodismo de acá se focalizó en algo irrelevante, hay que focalizarse en el fondo”, pidió el ministro de Economía.
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