Caputo, sobre la inflación de febrero: "Esperábamos el dato"

Embed AHORA | "La situación está mejor, pero no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal", Luis Caputo, ministro de Economía en Hablemos de esto. pic.twitter.com/TwrHyN8dow — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 13, 2026

Caputo aseguró que la situación económica de la gente "está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la está pasando bien” y que desde el Gobierno "somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”.

Por otro lado, el funcionario aseguró que “Argentina es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios. Cambió la imagen" que tenían los ombres de empresa sobre el país.

También dijo que “todos sacamos el país adelante”, en relación al Gobierno nacional, provinciales, municipales y la gente, y consideró que “si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”.

Embed AHORA | "Lo de Adorni fue irrelevante. No le costó un centavo a los argentinos", Luis Caputo, ministro de Economía. pic.twitter.com/inluzKvVz4 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 13, 2026

Caputo sobre el escándalo de Adorni: "Es irrelevante porque no costó un centavo"

Luis Caputo, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego del polémico viaje de la esposa del funcionario con la comitiva oficial en la gira por Nueva York y sostuvo que “lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”.

“Creo en Manuel, lo banco a muerte”, dijo el funcionario, quien remarcó que no hubo costos para el Estado y que el traslado de Bettina Angeletti no generó un problema en el Gobierno, incluso, descartó que sea un problema moral y ético para la gestión libertaria e insistió en que el ministro coordinador es “un funcionario honesto”.

“Es una persona extraordinaria. uimos a mostrar oportunidades e inversión, el periodismo de acá se focalizó en algo irrelevante, hay que focalizarse en el fondo”, pidió el ministro de Economía.