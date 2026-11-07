Comenzó la soldadura del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías

La obra tendrá 472 kilómetros de extensión, demandará una inversión estimada de US$1.300 millones y permitirá transportar gas para el proyecto de exportación de GNL de Río Negro.
San Matías Pipeline inició la soldadura de los caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro, para abastecer el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy. La obra tendrá una extensión de 472 kilómetros y una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos diarios, con finalización prevista para mediados de 2028.
El comienzo de esta etapa se produjo después del traslado y la distribución de las cañerías desde el Puerto de San Antonio Este hacia distintos puntos de la traza. La primera soldadura se realizó en el frente de obra denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1, cerca del cruce con el río Negro.
El proceso utiliza tecnología de soldadura automática en dos etapas, una interna y otra externa. Los tubos tienen 36 pulgadas de diámetro y, según las estimaciones del proyecto, será necesario completar aproximadamente 39.334 soldaduras a lo largo de todo el recorrido.
El CEO de Southern Energy, Rodolfo Freyre, destacó que el inicio de los trabajos se produjo dentro de los plazos previstos y afirmó que la infraestructura permitirá conectar el potencial de Vaca Muerta con el mercado global de GNL. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también recorrió las tareas y señaló que el avance representa otro paso para llevar la energía argentina a los mercados internacionales.
San Matías Pipeline informó que el proyecto emplea a 170 trabajadores y cuenta con 98 proveedores rionegrinos para el suministro de bienes y servicios. Entre las prestaciones contratadas figuran transporte, herramientas, ropa de trabajo, servicios para campamentos y asistencia de salud. Las compras a empresas locales durante esta etapa ascienden a $43.790.064.005.
La construcción demandará una inversión estimada de US$1.300 millones. Para financiarla, San Matías Pipeline concretó un préstamo sindicado por US$900 millones bajo la modalidad Project Finance, estructurado por Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú, junto con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China.
San Matías Pipeline es un consorcio integrado por cinco compañías: Pan American Energy (PAE), con una participación del 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; Harbour Energy, con el 15%; y Golar LNG, con el 10%.
El gasoducto forma parte del proyecto de Southern Energy para exportar GNL desde Río Negro, que contempla la instalación de los buques de licuefacción Hilli Episeyo y Esperanza. El inicio de operaciones está previsto para 2027 y 2028, respectivamente, con una capacidad conjunta de producción de seis millones de toneladas anuales de gas natural licuado.
Con una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos diarios, la nueva infraestructura será una conexión clave entre la producción de Vaca Muerta y las instalaciones de licuefacción previstas en la costa rionegrina.