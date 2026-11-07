Comenzó la soldadura del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías

Inversión, empleo y financiamiento

San Matías Pipeline informó que el proyecto emplea a 170 trabajadores y cuenta con 98 proveedores rionegrinos para el suministro de bienes y servicios. Entre las prestaciones contratadas figuran transporte, herramientas, ropa de trabajo, servicios para campamentos y asistencia de salud. Las compras a empresas locales durante esta etapa ascienden a $43.790.064.005.

La construcción demandará una inversión estimada de US$1.300 millones. Para financiarla, San Matías Pipeline concretó un préstamo sindicado por US$900 millones bajo la modalidad Project Finance, estructurado por Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú, junto con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China.

San Matías Pipeline es un consorcio integrado por cinco compañías: Pan American Energy (PAE), con una participación del 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; Harbour Energy, con el 15%; y Golar LNG, con el 10%.

El gasoducto forma parte del proyecto de Southern Energy para exportar GNL desde Río Negro, que contempla la instalación de los buques de licuefacción Hilli Episeyo y Esperanza. El inicio de operaciones está previsto para 2027 y 2028, respectivamente, con una capacidad conjunta de producción de seis millones de toneladas anuales de gas natural licuado.

Con una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos diarios, la nueva infraestructura será una conexión clave entre la producción de Vaca Muerta y las instalaciones de licuefacción previstas en la costa rionegrina.